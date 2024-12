Kaj se je dogajalo na avtobusu slovenskih rokometašic? #video

Slovenske rokometašice so se v ponedeljek na evropskem prvenstvu uvrstile v glavni del tekmovanja, potem ko so v odločilni tekmi premagale Avstrijke. To pomeni, da naša dekleta še ne odhajajo domov, ampak iz Innsbrucka na Dunaj. Temu primerna pa je bila tudi pesem na avtobusu.

Izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića čakajo zahtevne preizkušnje s tekmicami iz samega mednarodnega vrha, a so že do zdaj pokazale, da so zelo borbene in pripravljene pustiti srce na igrišču.

Slovenske rokometašice so si z drugo zmago v skupini E priigrale napredovanje v drugi del evropskega prvenstva. S štirimi osvojenimi točkami so zasedle drugo mesto v skupini in užalostile sogostiteljice prvenstva Avstrijke, ki so tekmovanje zaključile na tretjem mestu.

V skupini II se bo slovenska reprezentanca pomerila z Dansko in Nizozemsko, ki sta si napredovanje zagotovili iz skupin D in F, preostale tekmice Slovenk pa bodo znane po torkovih tekmah omenjenih skupin. Glavni del evropskega prvenstva bo na Dunaju potekal med 5. in 11. decembrom.

