Velik črn madež ob pomembni zmagi: "Zelo nas skrbi"

Slovenski košarkarji so z odliko opravili svojo nalogo na drugi tekmi svetovnega prvenstva. Zasedba Aleksandra Sekulića je z 88:67 premagala Gruzijo in si že zagotovila prvo mesto v skupini F. Kljub odlični ekipni predstavi pa je črno piko na predstavi Slovencev pustila poškodba Jake Blažiča, ta je tekmo končal predčasno. "Zelo nas skrbi, kako je Jaka. Takoj po tistem nesrečnem dogodku je odšel v garderobo, nato pa na pregled z magnetno resonanco," je na novinarski konferenci po tekmi dejal slovenski selektor.

Slovenska košarkarska reprezentanca je v svojem drugem nastopu na svetovnem prvenstvu pokazala veliko bolj prepričljiv obraz in z izjemno moštveno predstavo z 88:67 na kolena spravila Gruzijo in si že zagotovila prvo mesto v skupini F. "Vedeli smo, kakšna ekipa nas čaka. Do njih čutimo veliko spoštovanje, dobro smo se pripravili. Košarkarji so odlično opravili svoje naloge, skoraj popolno. Vsak igralec, ki je stopil na igrišče, je tam res pustil srce. Najbolj pomembno je, da smo ostali skupaj, da smo igrali ekipno in na ta način lahko premagamo velike ekipe," je po zmagi na novinarski konferenci dejal selektor Aleksander Sekulić.

Sekulić je bil zadovoljen s predstavo svojih fantov. Foto: FIBA

Ob Luki Dončiću, ki je tokrat dosegel 34 točk in deset skokov, je znova blestel tudi Klemen Prepelič, ki je dosegel 15 točk, ta je opravil levji delež ob koncu druge četrtine, ko je dosegel sedem zaporednih točk in začel niz, ki je Slovenijo znova odlepil od nasprotnika. "Odlična zmaga. Ves čas poudarjamo, da moramo izboljšati svojo obrambo, danes pa smo prejeli le 67 točk od dobre ekipe, kot je Gruzija. Zavedali smo se, kje so njihove močne točke, naš strokovni štab je opravil res odlično delo in nas dobro pripravil, ob tem pa so blesteli tudi naši najvišji košarkarji. Za napad vemo, da se ni treba bati, danes nismo imeli najboljšega dne, pa smo še vedno dosegli 88 točk," je dejal izkušeni slovenski reprezentant.

Blažič na pregled z magnetno resonanco Tornike Šeneglia je tako nesrečno pristal na hrbtu Jake Blažiča. Ta je lani jeseni prestal tudi operacijo hrbta, zato je stanje še toliko bolj skrb vzbujajoče. Foto: FIBA

Suvereno slovensko predstavo so skazile težave Jake Blažiča. Ta je v tretji četrtini ob eni izmed obrambnih akcij pristal na tleh, nato pa je nanj nerodno padel še Tornike Šengelia. Blažič se je v bolečinah hitro prijel za hrbet, ta mu je že v zadnji sezoni povzročil ogromno težav, saj je lani jeseni prestal tudi operacijo, nato pa je ob spremstvu slovenske zdravniške službe odšel v garderobo.

"Zelo nas skrbi, kako je Jaka. Takoj po tistem nesrečnem dogodku je odšel v garderobo, nato pa takoj na pregled z magnetno resonanco, tako da ga po koncu ni bilo z nami. Ni bilo videti dobro, res upam, da bo v redu," je po koncu dejal Sekulić. "Upamo, da bodo novice o njegovem stanju pozitivne," pa je dodal Prepelič.

Slovenci so danes navdušili z izjemno ekipno predstavo, vsak od posameznikov, ki je stopil na igrišče – igralo jih je vseh 12 – je prispeval svoj delež in opravil zastavljene naloge, odlično delo pa je s pripravo na tekmo opravil tudi slovenski strokovni štab, ki je znal najti rešitve za nevarnosti gruzijske igre. "Ni lahko igrati obrambe proti ekipam, ki imajo košarkarje, kot so Šermadini, Bitazde, Šengelia … Res imajo visoko in močno ekipo. Že naša zunanja linija na čelu z branilci je opravila odlično delo s pritiskom na žogo, poskušali smo prekiniti stik med branilci in visoko linijo, košarkarji so naredili res ogromno. Od prvega trenutka so šli na igrišče z odločnostjo, da opravijo, kar smo od njih želeli," je dejal Sekulić.

Bine Prepelič stopil v velike čevlje

Dobro delo je opravila slovenska visoka linija, še enkrat več se je dokazal mladi Bine Prepelič, ki je ob poškodbah Eda Murića in Vlatka Čančarja uspešno stopil v zares velike čevlje, danes se je brezkompromisno boril z visokimi gruzijskimi centri. " Bine je svojo vlogo sprejel in opravil fantastično, seveda mu manjka nekaj izkušenj. Še pomembnejše pa je, da ima ob sebi soigralce, ki mu ves čas pomagajo in vedo, da potrebujejo drug drugega. Sodelovanje je vzajemno in zelo pomembno, v tem trenutku to odlično deluje," je bil zadovoljen Sekulić, ki tudi tokrat ni mogel spregledati odlične predstave Luke Dončića.

Bine Prepelič je opravil zelo pomembno nalogo. Foto: Guliverimage

"V tretji četrtini smo izkoristili trenutek, Luka je začutil priložnost, saj so na njem menjavali obrambo, čutil je, da lahko igra. V tistem trenutku je vseh pet košarkarjev na igrišču igralo z istim ciljem, z istimi nameni, odprlo pa se je tudi drugim. Z Luko na parketu dobimo raznovrstnost, z njim dobimo res ogromno širine. Tako potem tudi 'beremo' druge ekipe in poskušamo izkoristiti njihove šibke točke," je dejal Sekulić.

Klemen Prepelič je slovensko predstavo proti Gruziji označil za najboljšo predstavo Slovenije v letošnjem poletju. Foto: FIBA

Veliko bolj zadovoljen kot po tekmi z Venezuelo pa je bil tudi Prepelič. "Rekel bi, da je bila to, v celoti gledano, letos naša najboljša predstava v tem poletju do zdaj, predvsem zato, ker smo vsi toliko bolj zadovoljni zaradi obrambne predstave, sploh ker prej v tem delu igre nismo blesteli. Po drugi strani pa mislim, da imamo še ogromno rezerv v napadu, ob tem pa sem prepričan, da kadarkoli bomo nasprotnika pustili pod 85 doseženimi točkami, bomo imeli velike možnosti za zmago," je zatrdil slovenski ostrostrelec.

Slovenci so si z drugo zmago že zagotovili prvo mesto v skupini F, za konec skupinskega dela pa jih čaka še sredina tekma z Zelenortskimi otoki, ki so bili danes boljši od Venezuele. V drugem delu, ki bo prav tako na Japonskem, bodo igrali še dve tekmi proti Nemčiji, Avstraliji ali Japonski. Med osem najboljših bosta iz drugega dela v Manilo napredovali le prvi dve ekipi. A kljub temu da si je Slovenija že zagotovila mesto med 16 najboljšimi reprezentancami sveta, se osredotočajo le na tekmo z Zelenortskimi otoki. "Od Igorja Kokoškova sem se naučil, da je vsaka naslednja tekma najpomembnejša, in tako bomo šli tudi naprej. Najprej nas čakajo Zelenortski otoki, ki so danes pokazali, da so zasluženo del tega svetovnega prvenstva," je še dejal Sekulić.

