Navijač skušal zmesti Američana, ki je odgovoril na prav poseben način #video

Največ pozornosti v ponedeljkovem dogajanju na svetovnem prvenstvu je bilo namenjene med drugim tudi tekmi med ZDA in Grčijo, ki so jo več kot zanesljivo s 109:81 dobili Američani. A še več kot o samem obračunu se je po tekmi pisalo o odzivu Anthonyja Edwardsa na kričanje enega izmed navijačev, posnetek pa je že preplavil družbena omrežja.

Ameriški košarkarji so se v ponedeljek lažje od pričakovanega sprehodili do zmage nad Grčijo in skupno svojega drugega uspeha na letošnjem svetovnem prvenstvu. V zadnji četrtini so vodili tudi z več kot 33 točkami naskoka in imeli so 5,74-odstotni met iz igre. V ameriški reprezentanci sta bila poleg Austina Reavesa (15 točk) strelsko najbolj razpoložena Jalen Brunson in Anthony Edwards (13 točk). Zadnji je poskrbel tudi za zelo humoren vložek ob izvajanju prostih metov.

Anthony Edwards shouts back to a fan shrieking during his free throw attempts 🤣



(via @FIBAWC) pic.twitter.com/ul5WmbwNoo — Bleacher Report (@BleacherReport) August 28, 2023

Edwards je imel 3:46 pred koncem tretje četrtine ob vodstvu z 69:48 na voljo dva prosta meta, ob njegovem metu pa se je iz dvorane slišal glasen krik. A ameriškega zvezdnika dogajanje ni zmedlo, zanesljivo je izvedel oba meta, nato pa proti navijaču, ki ga je skušal zmesti s posebnimi kriki, tudi sam namenil nekaj posebnih zvokov, ki so nasmejali zbrane v areni Mall of Asia na Filipinih.

Američani se bodo za konec prvega dela prvenstva v sredo pomerili še z Jordanijo, v drugem delu pa jih v boju za četrtfinale čakata obračuna z Litvo in Črno goro.

Vrhunci obračuna med ZDA in Grčijo:

