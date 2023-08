Nemški zvezdnik pogleduje proti Sloveniji in Dončiću: To sploh ni pomembno

Na svetovnem prvenstvu so boje zaključile reprezentance v skupini E, s katero se bo v nadaljevanju križala Slovenija. Zdaj je že znano, da se bodo Slovenci po tekmi z Zelenortskimi otoki v boju za četrtfinale najprej v petek pomerili z Avstralijo in nato v nedeljo še z Nemčijo, ki je po treh tekmah še brez praske in na tem prvenstvu kaže odlične predstave. Prvi zvezdnik močne ekipe Dennis Schröder je po koncu tekme s Finsko spregovoril tudi o Luki Dončiću in naslednjih tekmecih.

Če Slovenijo zadnja tekma prvega dela čaka v sredo, ko bo proti Zelenortskim otokom iskala še tretjo zmago na tem prvenstvu, pa se je prvi del danes že zaključil za reprezentance v skupini E, iz katere sta napredovali stoodstotna Nemčija in Avstralija, ki bosta tekmici Slovenije tudi v drugem delu prvenstva, medtem ko se bosta Finska in Japonska v nadaljevanju merili za mesta od 17. do 32.

S prvim delom tekmovanja so lahko zelo zadovoljni v nemškem taboru, kjer so najprej gladko ugnali Japonsko (81:63), nato so v tesnem trilerju premagali še Avstralijo (85:82), za konec pa so danes zanesljivo premagali še Finsko (101:75) in se tako samozavestno podajajo v boj za četrtfinale. Nemci so na prvih treh tekmah prikazali izjemne predstave z zelo moštveno igro, ki jo vodi Dennis Schröder, ta je obračun s Finsko končal pri 15 točkah.

Nemci na tem prvenstvu spadajo v krog favoritov. Foto: Guliverimage

"Igramo kot ekipa, prvi del prvenstva se je za nas končal odlično, še posebej pomembna je bila tekma z Avstralijo, ker se vse tekme prenašajo tudi v drugi del prvenstva. A to je zdaj za nami, osredotočeni smo že na prihodnost," je napovedal vodja nemške izbrane vrste, ki je ob tem mislil tudi Slovenijo. Ta bo nemška tekmica v boju za četrtfinale. Ob predpostavki, da bodo Slovenci v sredo uspešno opravili z Zelenortskimi otoki, bo v boju za uvrstitev med najboljših osem potrebna vsaj ena zmaga na tekmah z Nemci in Avstralci, ob morebitnem enakem izkupičku zmag in porazov katerih izmed ekip pa se bo kot drugi kriterij gledala medsebojna tekma.

Nemčija se bo v drugem delu pomerila tudi s Slovenijo. Foto: FIBA

Po tekmi s Finsko so Schröderja na novinarski konferenci spraševali glede Slovenije in Luke Dončića, ki tako kot njegov nemški kolega na tem prvenstvu kaže odlične individualne predstave, ob tem pa oba skrbita tudi za ekipno igro svojih moštev. "Sploh ni pomembno, s kom igramo, ostati moramo osredotočeni le nase in na to, kar počnemo mi. Če igramo na našem najvišji ravni, lahko dobimo vse tekme, a to moramo početi vseh 40 minut na parketu. Igrati moramo kot ekipa," je bil jasen Schröder, ki se bo z Nemci s Slovenijo pomeril v nedeljo.

V nemški izbrani vrsti je zadnji dve tekmi izpustil Franz Wagner, ki ima težave s poškodbo gležnja, ni pa še jasno, kdaj točno bo mladi nemški košarkar nared za vrnitev pod koše. "Ko se bo vrnil, nam bo v veliko pomoč, je prihodnost te reprezentance," je svojemu 22-letnemu rojaku na dušo popihal Schröder, ki je izpostavil tudi dve šibkejši plati igre nemške izbrane vrste. "Moramo biti boljši pri prehodu v obrambo, včasih se ne vračamo dovolj hitro. Ob tem pa šepa tudi moj met za tri točke," je še dejal Schröder.

