Tekmeca Slovenije v drugem delu natresla več kot 100 točk

Izbranci Aleksandra Sekulića, ki so si z dvema zmagama v ponedeljek že priborili nastop v drugem delu svetovnega prvenstva, so spremljali dogajanje v tretjem krogu skupine E, s katero se v nadaljevanju križa skupina F. Najprej so videli tretjo zmago Nemcev, ki so se znesli nad Finci (101:75), nato pa si je napredovanje z zmago nad Japonsko priborila Avstralija (109:89). Ob Nemčiji so vse tri tekme prvega dela tekmovanja dobile še Litva, Kanada in Dominikanska republika. Francozi so se izognili novi sramoti in srečanje, na katerem jim je Libanon zadal kar nekaj težav, dobili za šest točk. In zdaj odhajajo domov.

Slovenski košarkarji so si z dvema zmagama že zagotovili prvo mesto v skupini F, v sredo pa slovensko reprezentanco čaka še boj z Zelenortskimi otoki. Še pred tem se igrajo zadnje tekme v prvem delu odigrale reprezentance v skupinah A, D, H in pa tudi v skupini E, ki se bo v nadaljevanju prvenstva križala s skupino F. Pomembna je prav vsaka tekma, saj se rezultati in točke prvega dela prenašajo naprej. Zato ne želi ničesar prepustiti naključju tudi Sekulićeva četa in v sredo preskočiti še afriško oviro.

Nemci vstopajo v drugi del tekmovanja z maksimalnim izkupičkom, tremi zmagami. Foto: Reuters V skupini E si je prvo mesto in napredovanje že pred zadnjim krogom zagotovila Nemčija, nato pa se predstavila v izjemni luči tudi proti Finski in jo odpravila s kar 101:75. Nemci nadaljujejo zmagoviti niz na svetovnih prvenstvih, upoštevaje še zadnje nastope na SP 2019 so zmagali že šestkrat zapored.

Največ točk na srečanju sta dosegla Dennis Schröder in Isaac Bonga (oba 15), pri čemer je zvezdnik Toronta zgrešil vseh šest metov za tri točke. Zaradi poškodbe levega gležnja je še drugo tekmo zapored izpustil Franz Wagner (Orlando). Pri Fincih, ki v skupinskem delu niso vknjižili niti ene zmage in se bodo potegovali na uvrstitev od 17. do 32. mesta, je Lauri Markkanen ob skromnem metu iz igre 3/11 prispeval 12 točk.

Obračun znancev iz lige NBA je pripadel Nemcu. Dennis Schröder je dal 15, Lauri Markkanen pa 12 točk. Foto: Reuters

Xavier Cooks Foto: Reuters Neposredno za drugo vstopnico med 16 najboljših reprezentanc sveta sta nato obračunali reprezentanci Avstralije in Japonske. Avstralci, ki so predlani na olimpijskem turnirju v Tokiu preprečili slovenski izbrani vrsti osvojitev brona, so bili veliko boljši. Zmagali so s 109:89, tako da se bodo v drugem delu turnirja pomerili tudi proti Sloveniji.

Blestel je zlasti Josh Giddey. 20-letni košarkar Oklahoma City Thunder je v dobrih 30 minutah prispeval 26 točk, 11 asistenc in 5 skokov. Xavier Cooks je dodal 24 točk in 16 skokov, pri poražencih pa sta več kot polovico japonskih točk dosegla Joshua Hawkins (33) in Yuta Watanabe (24).

Neporažene še Dominikanska republika, Litva in Kanada

V Manili se je v skupini A Dominikanska republika drugič zapovrstjo uvrstila v drugi del. Pred štirimi leti je na Kitajskem zasedla 16. mesto, tokrat pa se bo s popolnim izkupičkom podala v boj za prvi nastop v četrtfinalu, potem ko je v tretjem krogu prvega dela kljub skromnemu prispevku Karl-Anthonyja Townsa (8 točk) premagala Angolo s 75:67. Drugo mesto si je zagotovila Italija, ki je premagala Filipince z 90:83. Simone Fontecchio je za Italijo dosegel 18 točk, Jordan Clarkson pa za domačine 23.

Shai Gilgeous-Alexander Foto: Reuters V skupini D sta se za prvo mesto pomerili reprezentanci Litve in Črne gore. Z 91:71 so bili prav tako v Manili boljši prvi, ki so bili predvsem v drugi in tretji četrtini nerešljiva uganka za Črnogorce in prvega zvezdnika njihove izbrane vrste Nikolo Vučevića (19 točk). Za baltske predstavnike je tudi Rokas Jokubaitis dosegel 19 točk.

V skupini H pa sta se za boljše izhodišče v nadaljevanju tekmovanja pomerili Kanada in Latvija. Ta je v Džakarti igrala brez Dairisa Bertansa, ki je zaradi poškodbe že končal SP, a do zadnjih minut tretje četrtine nudila odpor proti na tem prvenstvu razpoloženim Kanadčanom. Ti so si prvo mesto zagotovili po zmagi s 101:75. Največ točk, 27, je dosegel Shai Gilgeous-Alexander, pri Latvijcih je izstopal Rodions Kurucs (14 točk, 10 skokov), največ točk, 16, pa dosegel Andrejs Gražulis.

SP v košarki 2023, 5. dan

