Afriški orjak popihal na dušo prijatelju Luki Dončiću

Zelenortski otoki, ki imajo le nekaj več kot pol milijona prebivalcev, so rekorderji SP 2023. Na drugi tekmi so premagali Venezuelo.

Zelenortski otoki, ki imajo le nekaj več kot pol milijona prebivalcev, so rekorderji SP 2023. Na drugi tekmi so premagali Venezuelo. Foto: Reuters

Košarkarji Slovenije so z zmago proti Gruziji izpolnili prvi cilj na svetovnem prvenstvu, napredovanje v drugi del, v sredo ob 13.30 pa morajo formalno potrditi še prvo mesto v skupini in stoodstotni izkupiček na prvih treh tekmah. Luko Dončića čaka dvoboj s starim prijateljem iz Real Madrida Walterjem Tavaresom, ki pravi, da je Dončić najboljši.

Zelenortski otoki, otočje v Atlantskem oceanu ob zahodnem delu Afrike, so najmanjša država, ki je kadarkoli igrala na svetovnem košarkarskem prvenstvu. Za otočje z nekaj več kot pol milijona prebivalcev je bil zgodovinski uspeh že uvrstitev na SP, zmaga v drugem krogu proti Venezueli pa je močno presegla njihova pričakovanja.

Njihov prvi igralec je 221 centimetrov visoki član Real Madrida Walter Samuel Edy Tavares, ki je v zadnjih sezonah najboljši center evrolige. Trikrat je bil izbran v začetno peterko evrolige, trikrat je bil najboljši branilec tekmovanja, je rekorder evrolige po blokadah, dvakrat pa je bil tudi prvak. Prvič 2018 v Beogradu na krilih Luke Dončića.

Težko verjame, da ni še nikoli blokiral Dončića

Tavares slovi po izjemni igri v obrambi in številnih blokadah. Foto: Reuters Slovenski superzvezdnik in letošnji MVP zaključnega turnirja evrolige sta dobra prijatelja. Pred novinarji si izmenjujeta komplimente in se rada pošalita na račun drugega. Dončić pravi, da je Tavares izjemen košarkar, predvsem pa prijeten sogovornik in dober prijatelj. "Komaj čakam, da se srečava in pokramljava. V Madridu sva se odlično razumela, je pa res, da me na igrišču ni še nikoli blokiral," je dejal Dončić.

Na vprašanje slovenskih novinarjev, ali je to res, se je Tavares nasmehnil in dejal: "Težko verjamem. Skupaj sva veliko trenirala in zagotovo je kdaj dobil kakšno blokado."

Nato je 31-letni center nadaljeval: "Luka je izjemen košarkar in odlična oseba. Zame je najboljši igralec na svetu. Ima neverjeten pregled nad igro, občutek za skok, hkrati pa je še izjemen strelec. Verjamem, da bo nekoč postal tudi prvak lige NBA. Vsaka ekipa, ki ima takega igralca v ekipi, je kandidat za najvišja mesta na vsakem tekmovanju."

Pred petimi leti sta si Tavares in Dončić še delila slačilnico v Madridu in z Realom postala evropska prvaka. Foto: Guliverimage

Preostali igralci Zelenortskih otokov, 64. reprezentance na lestvici Fiba, so člani manj znanih klubov. Will Tavares, ki ni v sorodu z Walterjem in ki je po dveh tekmah prvi strelec reprezentance, igra v Bolgariji. Betinho Gomes na Portugalskem, Ivan Almeida prav tako, Patrick Lima pa v drugi španski ligi.

Selektor Slovenije Aleksander Sekulić je po zmagi proti Gruziji dejal, da bo strokovni štab dobro pripravil igralce na novega nasprotnika, da ne pričakuje podcenjevanja, saj je vložek velik oziroma je pomembna vsaka zmaga v prvem delu. Dodal je: "Danes vsi znajo igrati košarko in če nisi stoodstotno osredotočen na tekmo, te lahko kdo hitro preseneti."