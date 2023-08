Luka Dončić po tretji zmagi navdušil s posebno gesto

"Fantom sem dejal, da morajo v igro vstopiti s pravim odnosom in to je naloga, ki je niso povsem opravili," je po koncu tretje tekme svetovnega prvenstva dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki je kljub medlemu začetku slovenskih košarkarjev, na koncu slovensko izbrano vrsto popeljal do zmage nad Zelenortskimi otoki (92:77) in uspešno opravljenega cilja v prvem delu prvenstva.

Slovenska košarkarska reprezentanca tudi po svoji tretji tekmi svetovnega prvenstva ostaja s polnim izkupičkom. Čeprav v tekmo ni vstopila prepričljivo, je na koncu zabeležila zanesljivo zmago z 92:77 in se v drugi del prvenstva podaja s popolnim izkupičkom, s tem pa je izpolnila tudi osnovni cilj v prvem delu. Slovenci so imeli predvsem v prvem polčasu v igri kar nekaj težav, znova je šepala igra v obrambi, kar so Zelenortčani s pridom izkoriščali in bili enakovreden boj s favoriziranimi tekmeci.

Hrovat po tretji zmagi Slovenije (video: STA)

Kljub ne preveč blesteči igri je Slovencem v drugem polčasu uspelo zlomiti odpor tekmeca in se na koncu veseliti še tretje zanesljive zmage. "Pričakovali smo težko tekmo, tekmeci so prišli na parket visoko motivirani, želeli so dokazati, da si zaslužijo mesto na svetovnem prvenstvu, kar si zagotovo ga. Za nas je pomembno, da smo jih večino tekme omejili in da smo na koncu mirno zaključili srečanje," je na novinarski konferenci po srečanju dejal Aleksej Nikolić, ki je dosegel 11 točk.

Aleksej Nikolić je dosegel 11 točk. Foto: FIBA

"Bila je težka tekma z zahtevnim nasprotnikom. Mislim, da danes nismo vstopili v tekmo s pravo energijo in pravim karakterjem, a smo med polčasom stopili skupaj, popravili smo nekatere stvari in v drugem polčasu pokazali, da smo prava ekipa in zasluženo zmagali. Zadovoljni smo s tremi zmagami, a zdaj se pravo delo šele začenja," pa je svoje vtise strnil Gregor Hrovat.

Dončić z darilom razveselil Zelenortčane Dober vtis so pustili košarkarji Zelenortskih otokov, ki so na svojem prvem svetovnem prvenstvu že zabeležili zmago, ob tem pa bili sploh v prvem polčasu enakovreden tekmec neprepričljivim Slovencem. Posebna tekma je bila to tudi za 221 centimetrov visokega Edyja Tavaresa, ki se je pomeril s svojim nekdanjim soigralcem pri Real Madridu in velikim prijateljem Luko Dončićem, ki je tokrat dosegel 19 točk. "Zelo je težko, ker ima Luka neverjeten pregled nad igro. Vse ima pod nadzorom, če ga podvajaš, potem najde podajo, če ne pomagaš, potem najde pot do koša. Za nas je bilo res težko, skušali smo ga ustaviti in to da je dosegel le 19 točk, je za nas tako, kot da bi jih pet," je v smehu odgovoril Tavares. Trenutek, ko je Trovoada ponosno pokazal Dončićev dres: Presrečen in ponosen pa je bil na novinarski konferenci po srečanju tudi selektor Zelenortskih otokov. Emanuel Trovoada, ki mu je Dončić po srečanju podelil svojo ogrevalno majico. "S tem je pokazal kakšno spoštovanje ima do naše reprezentance in našega dela. To bo tudi spodbuda za naše nadaljnje delo, da bomo na naslednjih tekmah in prvenstvih še boljši," je dejal Trovoada, ki je ob odhodu ponosno razkazoval darilo slovenskega kapetana.

Sekulić opozoril na slab uvod

Na slabši začetek srečanja je po tekmi opozoril selektor Aleksander Sekulić. "Fantom sem dejal, da morajo v igro vstopiti s pravim odnosom in pristopom in to je naloga, ki je niso povsem opravili. Fokus na začetku ni bil na igri oziroma na nivoju, ki ga zahteva svetovno prvenstvo. V drugem polčasu smo to popravili in temu je sledil tudi rezultat," je dejal slovenski selektor. "Na tem svetovnem prvenstvu igramo zelo fizično zahteven tekme, imamo nekaj težav s poškodbami, ki na srečo niso težje narave, tako da imamo vsaj v tem aspektu nekaj sreče. A tekme so res precej težke, kar je za ta nivo tekmovanja povsem normalno," je o morebitnim zdravstvenih težavah odgovoril Sekulić.

Sekulić je opozoril na nepravi pristop. Foto: FIBA

Slovenija bo tekmovanje nadaljevala med najboljšimi 16 reprezentancami sveta v skupini K skupaj z Gruzijo, ki je tako kot Slovenija napredovala iz skupine F, ter Avstralijo in Nemčijo, ki sta bili najboljši v skupini E. Slovenska izbrana vrsta se bo najprej v petek pomerila z Avstralijo, ki je na tem prvenstvu morala priznati premoč Nemčiji, ta bo tekmec Slovenije v Nedeljo.

Fokus Slovenije je zdaj že povsem pri Avstralcih, ki so Slovenijo porazili v boju za bron na zadnjih olimpijskih igrah. "Nekajkrat sem jih gledal, poznamo jih iz olimpijskih iger, imajo sicer malce drugačno ekipo kot takrat, a gre za odlično moštvo, kjer nastopa ogromno košarkarjev, ki igrajo v ligi NBA. Že pred prvenstvom sem jih uvrščal v najožji krog favoritov, so v krogu reprezentanc, ki se bodo borile za medaljo, imajo zelo atletsko ekipo in izkušnje. To bo zelo zanimiva tekma, ki se je že zelo veselim," je še dejal Sekulić.

Zmaga proti Avstraliji bi Sloveniji že prinesla nastop v četrtfinalu v Manili, medtem ko ji zmaga zgolj proti Nemčiji še ne zagotavlja napredovanja, saj lahko pride do kroga treh ekip. V četrtfinale bosta napredovali le prvi dve reprezentanci.

Slovenija : Zelenortski otoki 92:77 Dvorana, gledalcev 5100, sodniki: Zurapović (BiH), Bermudez (Mehika), Husainy (Kanada).

Slovenija: Samar 2, Nikolić 11 (0:1), K. Prepelič 18 (3:4), Tobey 9, Hrovat 7 (2:2), Dimec 6 (4:4), Dragić 6 (1:2), B. Prepelič 11 (5:6), Čebašek 3, Dončić 19 (8:11).

Zelenortski otoki: Lima 9, Da Rosa 5 (2:2), I. Almeida 7 (1:1), Mendonca 3, Correia 8, J. Almeida 2, Mendes 10 (2:2), W. Tavares 5, K. Gomes 2, B. Gomes 17 (2:2), E. Tavares 9 (1:2).

Prosti meti: Slovenija 23:30, Zelenortski otoki 8:9.

Met za dve točki: Slovenija 18:32, Zelenortski otoki 24:41.

Met za tri točke: Slovenija 11:35 (Nikolić 3, K. Prepelič 3, Dončić, Čebašek, Dragić, Tobey, Hrovat), Zelenortski otoki 7:24 (B. Gomes 3, Lima, Da Rosa, Mendonca, W. Tavares).

Skoki: Slovenija 39 (25 + 14), Zelenortski otoki 32 (23 + 9).

Osebne napake: Slovenija 20, Zelenortski otoki 26.

Pet osebnih: /.

