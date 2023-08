Jasno opozorilo #video

"Luka je izjemen košarkar in odlična oseba. Zame je najboljši igralec na svetu. Ima neverjeten pregled nad igro, občutek za skok, hkrati pa je še izjemen strelec," je slovenskega prvega zvezdnika ekipe Luko Dončića dan pred tekmo hvalil reprezentant Zelenortskih otokov in član Real Madrida Edy Tavares, ki si je v preteklosti v dresu španskega kraljevega kluba delil garderobo s 24-letnim slovenskim košarkarjem, še posebej blestel pa je v prejšnji sezoni, ko si je na zaključnem turnirju četverice v evroligi prislužil priznanje za najkoristnejšega košarkarja.

Slovenci na torkovem treningu (video: STA):

221 centimetrov visoki orjak Tavares skupaj s soigralci prvič igra na svetovnem prvenstvu, da so daleč od slabe ekipe, so dokazali na obeh dozdajšnjih tekmah, še posebej so blesteli proti Venezueli, ki so jo premagali z 81:74 in prišli do zgodovinske prve zmage na mundialih. Na drugi strani v slovenskem taboru pride v poštev le zmaga. Kljub temu da so si Slovenci z dvema zmagama že zagotovili napredovanje iz skupine F, je zelo pomembna tudi zadnja tekma, saj se točke iz vseh treh tekem prvega dela prenašajo v naslednji del prvenstva, kjer se bodo Slovenci v novem skupinskem delu v boju za četrtfinale v petek pomerili z Avstralijo, v nedeljo pa še z Nemčijo.

Nikolić je opozoril na pomembnost obračuna. Foto: FIBA

Kljub temu da so tekmeci Slovencev že znani, so v slovenskem taboru povsem osredotočeni le na tekmo z Zelenortskimi otoki. "Točke se prenašajo v naslednji krog prvenstva, zato nas čaka še ena izredno pomembna tekma. Nasprotnik bo sigurno izjemno motiviran, da še enkrat več dokaže, da si zasluži mesto na prvenstvu, zato moramo biti maksimalno pripravljeni," je opozoril slovenski reprezentant Aleksej Nikolić.

"Menim, da smo proti Gruziji odigrali najboljšo obrambno tekmo v tem poletju. Od prve minute smo stopili skupaj, vedeli smo, kaj je naš cilj, in mislim, da smo naloge vseh štirideset minut odlično opravljali. To je bil ključ od uspeha. Pred nami pa je že nova tekma. Še naprej gremo korak za korakom. Zelenortski otoki so pokazali, da niso slaba ekipa. Nenazadnje so premagali Venezuelo, s katero smo imeli kar nekaj težav. Danes je čas za počitek ter temeljito pripravo na nasprotnika in upam, da bomo jutri spet prikazali naš pravi obraz," je pred tretjim srečanjem na svetovnem prvenstvu povedal Gregor Hrovat, ki je v ponedeljek ob težavah s hrbtom Jake Blažiča dobro izkoristil ponujeno priložnost. Zaenkrat še ni znano, če bo Blažič, ki se na srečo ni huje poškodoval, nastopil že danes ali mu bo slovenski strokovni štab namenil še nekaj dodatnega počitka. Torkov večerni trening na Okinavi je izpustil.

Slovence čaka boj za tretjo zmago. Foto: FIBA

Pred zadnjim dejanjem v skupini F ima na lestvici Slovenija dve zmagi, Gruzija in Zelenortski otoki imajo zmago in poraz, Venezuela pa še ni okusila slasti zmage.

Zelenortski otoki: Ivan Almeida, Joel Almeida, Kevin Coronel, Anderson Correia, Betinho Gomes, Keven Gomes, Patrick Lima Mendes, Kenneth Mendes, Fidel Mendonca, Shane da Rosa, Walter Tavares, Will Tavares

