Liga NBA je uradno potrdila, da se bodo Dallas Mavericks z Luko Dončićem v pripravah na novo sezono 10. oktobra v Madridu pomerili z nekdanjim Dončićevim klubom Realom. Kot so naznanili, bo ta tekma zaznamovala 35 let, odkar je bila odigrana prva tekma lige NBA v Španiji.

Liga NBA je danes uradno naznanila, da se bo 10. oktobra ob 20.45 v Madridu v pripravah na novo sezono odvila tekma med Dallasom in Real Madridom, tako da Luko Dončića čaka prav poseben obračun z nekdanjimi soigralci, med drugim Sergiom Llulom in Rudyjem Fernandezom, ob tem pa se bo vrnil na prizorišče, kjer se je začela njegova izjemna košarkarska pot.

NBA officially announces the Mavs-Real Madrid pre-season game we’ve known about for months. Big homecoming of sorts for Luka Doncic. pic.twitter.com/GOIdRIhRM2 — Brad Townsend (@townbrad) August 30, 2023

"Naša ekipa je lahko srečna, da ima v Luki enega najboljših ambasadorjev in veselimo se srečanja in povezave z Real Madridom in njihovimi navijači," je ob tem povedal generalni direktor kluba Cynt Marshall. "Pomeriti se z NBA ekipo je vedno nekaj posebnega, a v tem primeru še toliko bolj, saj se v Madrid vrača legenda našega kluba in NBA zvezdnik Luka Dončić, ki je še danes naš velik podpornik. Obeta se spektakel in poseben trenutek za vse naše navijače in ljubitelje košarke," je dejal ambasador Reala in nekdanji košarkar Felipe Reyes. Karte za poseben dogodek se bodo začele prodajati 31. avgusta.

To bo prva tekma v Madridu po letu 2016, ko je Luka Dončić še v dresu Reala pričakal Oklahomo City Thunder. Še pred tekmo v Madridu bodo Mavericks odigrali dve pripravljalni tekmi v Abu Dabiju. Petega in sedmega oktobra se bodo pomerili proti Minnesoti Timberwolves.

