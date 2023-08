Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavni zdravnik slovenske odprave na Okinavi - ob njem sta še Branko Cvetičanin in Jošt Kokalj ter fizioterapevta Luka Mirnik in Borut Černilogar - je po zadnjem treningu slovenskim novinarjem razkril zdravniški karton reprezentance.

"Stanje Blažiča, čigar poškodba je bila najbolj dramatična, se izboljšuje. Začel je delati košarkarske gibe, a pri tem še vedno čuti bolečino. Težko rečem, ali bo jutri pripravljen za igro, a glede na to, da je danes precej bolje kot včeraj, njegov nastop ni izključen. Gregorja Hrovata so fizioterapevti že vrnili v normalno stanje po udarcu v mišico, kar se tiče poškodb Luke Dončića, pa sploh ne vem, kaj bi dejal. Luka namreč na vsaki tekmi prejme množico udarcev, vseskozi igra z bolečino, a tudi njegov nastop ni vprašljiv," je povedal Marko Macura.

Tekmi Slovenije v drugem delu: Petek, 1. september:

14.10 Slovenija – Avstralija Nedelja, 3. september:

13.10 Nemčija – Slovenija

Medtem ko avstralska reprezentanca po zadnjem, večernem treningu ni bila dosegljiva za izjave, je pred slovenske novinarje prišel prvi zvezdnik SP Luka Dončić.

Njegovi odgovori so bili kratki in jedrnati. "Boli me veliko stvari, a bo," je dejal na prvo vprašanje.

"Vsi nasprotniki igrajo zelo fizično proti meni, a tega sem vajen," je bil naslednji odgovor.

O avstralski reprezentanci in dveh soigralcih iz Dallasa v njej je bil malenkostno bolj zgovoren: "So dobra reprezentanca z izkušenimi in čvrstimi igralci. Mi smo pripravljeni, saj vemo, po kaj smo prišli sem. Verjamem, da lahko premagamo tako Avstralijo kot Nemčijo."

Zadnje tekme z Avstralijo za tretje mesto na olimpijskih igrah ni hotel primerjati z jutrišnjo ob 14.10, ki lahko Sloveniji prinese uvrstitev v četrtfinale SP, za Avstralijo pa lahko pomeni konec sanj o Manili. "Tisto tekmo smo res slabo odigrali," je dejal Dončić.

Za konec je sledilo še vprašanje o lovu na prvi trojni dvojček v zgodovini svetovnih prvenstev. "To me niti malo ne zanima. Jaz hočem le zmagati."

