Petek bo za Slovence naporen: zjutraj tajfun Haikui, zvečer košarkarji Avstralije

Podobno kot oblasti na Okinavi so tudi slovenski košarkarji v polni pripravljenosti. Pred trgovinami in drugimi objekti so že pripravljene vreče peska za preprečitev vdorov vode, oblasti pozivajo prebivalce, naj začnejo priprave na prihod tajfuna, položaj pa natančno spremlja tudi Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) in udeležence prvenstva redno obvešča o razvoju nevihte, ki prinaša veliko količino padavin in vetrove do 140 kilometrov na uro.

Foto: Guliverimage

Ura resnice se začenja v petek ob 14.10

Medtem ko naj bi tajfun Haikui zvečer že počasi zapustil otočje, Slovenijo ob 14.10 po slovenskem času oziroma ob 21.10 po lokalnem čaka ura resnice. Po treh zmagah v prvem delu se bo v uvodnem nastopu drugega dela pomerila z zasedbo Avstralije, ki z devetimi igralci iz lige NBA spada med glavne favorite za najvišja mesta na tem prvenstvu.

Avstralija, ki si je kot najvišje uvrščena reprezentanca iz Oceanije na tem SP že zagotovila mesto na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu, je na Okinavi prepričljivo premagala Finsko in Japonsko ter za tri točke izgubila proti Nemčiji, s katero se bo Slovenija pomerila v nedeljo ob 13.10.

Tekmi Slovenije v drugem delu: Petek, 1. september:

14.10 Slovenija - Avstralija Nedelja, 3. september:

13.10 Nemčija - Slovenija

Josh Giddey v igri za zgodovinski trojni dvojček

Avstralija ima v postavi kar nekaj igralcev, ki so na OI v Tokiu osvojili bronasto medaljo po zmagi nad Slovenijo, hkrati pa so dodali nekaj mlajših košarkarjev, med katerimi izstopa Josh Giddey, član moštva Oklahoma City Thunder, ki je ob Luki Dončiću eden od kandidatov za prvi, zgodovinski trojni dvojček na svetovnih prvenstvih.

Dvajsetletni Giddey se mu je približal na prvi tekmi proti Finski - 14 točk, devet skokov, osem podaj, Luka Dončić pa v sredo proti Zelenortskim otokom - 19 točk, devet podaj, sedem skokov.

V avstralski izbrani vrsti izstopa Josh Giddey, član kluba Oklahoma City Thunder. Foto: Guliverimage

Poleg Giddeyja so člani lige NBA še Dyson Daniels (New Orleans Pelicans), Matisse Thybulle (Portland Trail Blazers), Patty Mills (Atlanta Hawks), Josh Green in Dante Exum (oba Dallas Mavericks), Joe Ingles (Orlando Magic), Xavier Cooks (Washington Wizards) ter Jack White (Oklahoma City Thunder).

Prepelič nešportne poteze Avstralcev ne bo pozabil

Slovenija ima z Avstralijo kar nekaj neporavnanih računov. Poleg poraza na tekmi za bron v Tokiu 2021, ki je sledila nesrečnemu razpletu s Francijo v polfinalu, je starejšim slovenskim reprezentantom dobro ostala v spominu nešportna poteza Avstralije na SP 2014 na Kanarskih otokih. Tedaj so Avstralci v zadnjem krogu predtekmovanja namerno izgubili tekmo z Angolo, da so se v nadaljevanju izognili ZDA. Na njih je nato naletela Slovenija in izpadla v četrtfinalu.

"Če bomo tekmeca zadržali pod 85 točkami, imamo dobre možnosti za zmago," napoveduje Klemen Prepelič. Foto: FIBA

"Le kako bi lahko to pozabil. Spomnim se vsake akcije, vsakega koša. Jaz živim za košarko in takih stvari res ne morem pozabiti," je v pogovoru s slovenskimi novinarji na Okinavi dejal Klemen Prepelič.

"Ta tekma bo veliko bolj pomembna. Gre za vse ali nič. Zmaga nam zagotavlja četrtfinale, poraz pa nas močno oddalji od cilja. Zavedamo se, da ima Avstralija izjemno močno ekipo, a tudi mi iz tekme v tekmo igramo bolje. Če bomo tekmeca zadržali pod 85 točkami, imamo dobre možnosti za zmago," je dodal Klemen Prepelič, ki je po treh tekmah s povprečjem 17 točk 20. strelec SP.