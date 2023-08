Avstralec, ki do potankosti pozna Luko Dončića

Naslednji tekmec slovenske izbrane vrste na svetovnem prvenstvu bo v petek ob 14.10 Avstralija, ki bo v primerjavi z Venezuelo, Gruzijo in Zelenortskimi otoki zagotovo vsaj za en korak boljši nasprotnik. Obračun z bronastimi z olimpijskih iger bi v primeru zmage Slovencem že prinesel tako želeni četrtfinale in uvrstitev med najboljših osem, s tem pa tudi boj za olimpijske vozovnice in najvišja mesta. A naloga bo vse prej kot lahka, saj Avstralci na tem prvenstvu spadajo med ene izmed glavnih favoritov za najvišja mesta.

Tekmi Slovenije v drugem delu: Petek, 1. september:

14.10 Slovenija - Avstralija Nedelja, 3. september:

13.10 Nemčija - Slovenija

V avstralski izbrani vrsti kar mrgoli NBA igralcev, med njimi je tudi Dončićev soigralec pri Dallas Mavericks Josh Green, s katerim si slačilnico delita že vse od leta 2020. O slovenskem superzvezdniku se je avstralski košarkar razgovoril tudi po zmagi Avstralcev nad Japonsko. "Luka je seveda odličen košarkar. Res rad igram z njim, a obenem sva oba zelo tekmovalna košarkarja in oba bova zagotovo pripravljena na obračun na naslednji tekmi," je za portal Basketnews na Okinavi dejal 22-letni Green, ki bo med tistimi, ki bodo zadolženi za obrambne akcije proti Dončiću.

Luka Dončić in Josh Green sta soigralca pri Dallasu, zdaj bosta na nasprotnih bregovih. Foto: Guliverimage

"Vedno se veselim igranja proti tekmovalnim košarkarjem. Prepričan sem, da bo to dobra tekma. Gledal sem prav vsako tekmo tukaj na Okinavi. Luka je ogromno naredil na svoji fizični pripravljenosti, izgleda dobro, a ne morem vam povedati več podrobnosti, ker nas čaka tekma. Je odličen košarkar in imam to srečo, da igram proti njemu na treningih. Veselim se tega obračuna, zagotovo bo zabavno," je dejal Green. "Luka je eden izmed najboljših košarkarjev na svetu, zato bomo imeli z njim ogromno dela. Trenerski štab je tisti, ki bo zastavil načrt tekme, ki mu bomo poskušali slediti, naredil bom vse, kar bo v moji moči," je še dodal Green.

Avstralski košarkar se je ob tem ozrl tudi k zadnji medsebojni tekmi Slovenije in Avstralije, ki jo je v boju za bron na olimpijskih igrah v Tokiu s 107:93 dobila avstralska izbrana vrsta. "To je povsem novo leto in novo tekmovanje. Prepričan sem, da bodo pripravljeni na trd boj in pripravljeni bomo tudi mi. Čaka nas zelo tekmovalen boj v napetem ozračju. Ne pričakujem nič manj od tega, ob tem pa se ne bomo ozirali v preteklost in prejšnje tekme," je še dodal Green.

Sekulić o Dončiću

O razsežnostih igre Luke Dončića se je po koncu prvega dela svetovnega prvenstva razgovoril tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić. "Luka ima na hrbtu vedno tarčo. Vsak tekmec se hoče preizkusiti z njim in se dokazati. Na vsaki tekmi prejme veliko udarcev, zato sem kar malce jezen, da ga sodniki ne zaščitijo. Vse ekipe proti njemu igrajo po načelu, ne morejo nam sodniki dosoditi toliko osebnih napak, kolikor jih lahko naredimo. Luka iz tekme v tekmo dokazuje, da je pravi vodja in kapetan," je dejal Sekulić.

"Vsako leto je boljši igralec in vsakič prinese nekaj novega v reprezentanco. Vlogo kapetana je vzel zelo resno. To se vidi na vsakem koraku. V najtežjih trenutkih rad prevzame odgovornost oziroma glavno vlogo tako v obrambi kot napadu. Je pa res, da potrebujemo celo ekipo. Luka potrebuje pomoč soigralcev. Všeč mi je bila reakcija nekaterih posameznikov na teh treh tekmah. Fantje prihajajo v formo, zato se veselim prihajajočih tekem," je za slovenske medije na Okinavi še dejal Sekulić.

Kakšno je stanje Jake Blažiča? Tekmo z Zelenortskimi otoki je izpustil Jaka Blažič, ki si je na tekmi z Gruzijo lažje poškodoval hrbet, zaenkrat pa še ni znano, kdaj se bo vrnil na parket. "Spremljali bomo njegovo stanje oziroma poškodbo vezi v hrbtu in čakali na zeleno luč zdravniške službe. Šele, ko bo začel trenirati, bo znova v igralskem kadru," je bil v sredo previden Sekulić.

Klemen Prepelič je na tem prvenstvu dobro pripravljen. Foto: FIBA

Spomin še živ, a to je nova tekma

Čeprav je spomin na zadnji medsebojni obračun z Avstralijo v boju za bron na olimpijskih igrah še kako živ, so v slovenskem taboru že obrnili povsem nov list, ta tekma bo poglavje zase. "Sigurno so neki neporavnani računi, a to ni tekma za tretje mesto, to je tekma na vse ali nič. Vemo, kaj se zgodi, če zmagamo to tekmo, a tako, kot ponavljamo ves čas, gremo iz tekme v tekmo. Avstralija je izjemen tekmec, ki je v vrhu svetovne košarke zadnjih deset, 12 let. Sigurno nas čaka težka tekma, a sem prepričan, da bomo pripravljeni na boj na 120-odstotni zmogljivosti," je takoj po tekmi z Zelenortskimi otoki dejal Klemen Prepelič.

"Tako Nemčijo kot Avstralijo dobro poznamo. Obe ekipi se mi zdita še za nianso boljši od naših zadnjih medsebojnih tekem, Avstralci imajo mešanico mladih in izkušenih košarkarjev. Upam, da bomo igrali tako kot smo Gruziji, da bomo eden drugemu krili hrbet, da bomo dosegali čim več lahkih košev in da bo razpoloženih čim več košarkarjev. Motivacija ne bo vprašljiva," pa je dodal Zoran Dragić.

