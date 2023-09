Boleč spomin Luke Dončića, a pomembno spoznanje #video

Pred slovensko košarkarsko reprezentanco je najpomembnejša tekma svetovnega prvenstva do zdaj. Slovenci se bodo ob 14.10 na prvi tekmi drugega skupinskega dela pomerili z zelo kakovostno Avstralijo, v primeru zmage pa bi si že zagotovili mesto v četrtfinalu. "Njihovo igro smo dobro preučili, tudi njihovi NBA igralci imajo svoje hibe in zato upam, da smo jih odkrili in jih bomo znali preobrniti v svojo korist," je pred srečanjem opozoril pomočnik selektorja v slovenski reprezentanci Luka Bassin .

Po treh zanesljivih zmagah slovenske izbrane vrste v prvem delu prvenstva, v katerem so po vrsti padle reprezentance Venezuele, Gruzije in Zelenortskih otokov se za Slovenijo in ostalih 15 najboljših reprezentanc sveta tekmovanje preveša v drugi del. Slovence v drugem delu tekmovanja čakata srečanji z Avstralijo in Nemčijo. Zmaga proti Avstraliji bi Sloveniji že prinesla nastop v četrtfinalu v Manili, medtem ko ji zmaga zgolj proti Nemčiji še ne zagotavlja napredovanja, saj lahko pride do kroga treh ekip. V četrtfinale bosta napredovali le prvi dve reprezentanci.

"Avstralci imajo drugačne centre, zelo mobilne, saj praktično vsi lahko vržejo tudi za tri, ni pa spet nihče izmed njih tako izrazit strelec z razdalje. Njihovo igro smo dobro preučili, tudi njihovi NBA igralci imajo svoje hibe in zato upam, da smo jih odkrili in jih bomo znali preobrniti v svojo korist," je pred srečanjem opozoril pomočnik slovenskega selektorja Luka Bassin.

Luka Bassin pred tekmo (video: STA):

"So dobra reprezentanca z izkušenimi in čvrstimi igralci. Mi smo pripravljeni, saj vemo, po kaj smo prišli sem. Verjamem, da lahko premagamo tako Avstralijo kot Nemčijo," pa je pred današnjim obračunom poudaril Luka Dončić, ki se je spomnil tudi na obračun za bron z olimpijskih iger. "Tisto tekmo smo res slabo odigrali," je še dejal Dončić.

Prihod Slovencev na četrtkov trening (video: STA):

Močna zasedba Avstralije

Čeprav je Slovenija na prvih treh tekmah dosegla tri zanesljive zmage, pa na tem prvenstvu in v tem poletju še ni pokazala blesteče predstave. Še najbolj se je temu približala na tekmi z Gruzijo, kjer je z granitno obrambo ustavila kvalitetnega tekmeca. V slovenskem taboru se dobro zavedajo, da bodo morali ravno danes odigrati najboljše srečanje tega reprezentančnega poletja do zdaj, če bodo želeli računati na uspeh, saj se lahko Avstralci pohvalijo z izjemno močno zasedbo.

Slovenci so pripravljeni na boj. Foto: FIBA

Kar devet košarkarjev prihaja iz lige NBA. Na vseh položajih ima dva ali celo tri izkušene igralce in je zadnjih nekaj let vseskozi v svetovnem vrhu, kar je z bronasto kolajno dokazala tudi na zadnjih olimpijskih igrah. V uvodnem delu na Okinavi se je sicer spotaknila v prepreko po imenu Nemčija, slednja je zmagala s 85:82, a zato prepričljivo ugnala Finsko (98:72) in Japonsko (109:89). Kot najvišje uvrščena reprezentanca iz Oceanije na tem prvenstvu si je že zagotovila mesto na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu. A morebitni današnji poraz s Slovenci bi za Avstralce lahko pomenil konec sanj o četrtfinalu, zato bodo pod pritiskom zagotovo tudi avstralski košarkarji.

Slovenci in Avstralci so doslej odigrali sedem medsebojnih dvobojev. Najbolj je seveda svež tisti izpred dveh let, ko so na olimpijskih igrah v Tokiu v boju za tretje mesto Avstralci zmagali s 107:93, potem ko jih je v polfinalu le ena blokada oziroma polaganje ločilo od mesta v velikem finalu. Slovenski košarkarji so sicer pred tem štirikrat ugnali avstralsko zasedbo. "S tremi zmagami v uvodnem delu smo izpolnili cilj, ki smo si ga zadali. Imeli smo dobre in slabe trenutke, kar pa je nekaj povsem normalnega. Pomembno bo, da v drugem delu še gradimo našo igro. Zavedamo se, da nas v nadaljevanju čakata izjemna tekmeca Avstralija in Nemčija. Naše misli so v tem trenutku povsem pri Avstralcih. Imajo odlično zasedbo z veliko nadarjenimi košarkarji. Obračun moramo pričakati maksimalno zbrani in pripravljeni," je pred srečanjem poudaril Mike Tobey.

Mike Tobey je opozoril na zbranost. Foto: FIBA

Medsebojne tekme Slovenije in Avstralije: Liudžov, 29. julija 2010, pripravljalna tekma: Slovenija : Avstralija 63:77

Liudžov, 1. avgusta 2010, pripravljalna tekma: Slovenija : Avstralija 71:60

Istanbul, 5. september 2010, osmina finala SP 2010: Slovenija : Avstralija 87:58

Las Palmas, 30. avgust 2014, 1. kolo SP 2014: Slovenija : Avstralija 90:80

Laško, 3. avgust 2015, pripravljalna tekma: Slovenija : Avstralija 79:70

Stožice, 4. avgust 2015, pripravljalna tekma: Slovenija : Avstralija 51:66

Tokio, 7. avgusta 2021, olimpijske igre, tekma za 3. mesto: Slovenija : Avstralija 93:107

Vprašaj pri Jaki Blažiču

V slovenskem taboru imajo pred obračunom s favoriziranimi Avstralci še nekaj težav z zdravstvenim kartonom. Kot je v četrtek za STA povedal reprezentančni zdravnik, sta za igro nared tako Luka Dončić kot Gregor Hrovat, ki sta bila "na tapeti" proti Zelenortskim otokom, kjer sta oba prejela močna udarca v stegensko mišico. Vprašaj pa zeva pri Jaki Blažiču, ki si je poškodoval na tekmi z Gruzijo, Zdravniška služba namreč zaradi poškodbe vezi v hrbtu podrobno spremlja njegovo stanje in odločitev glede vrnitve na parket bo sprejeta na dan srečanja, so sporočili iz KZS.

Slovenijo po tekmi z Avstralijo v nedeljo ob 13.10 čaka še srečanje z Nemčijo, ki bo dalo dokončen odgovor o izplenu Slovenije v skupini K.

Preberite še: