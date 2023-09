Kapetan Dončić po veliki zmagi pokal od ponosa #video

"Ekipa je delovala res neverjetno, ostali smo skupaj ne glede na odločitve, ki so bile na trenutke vprašljive. Vsak igralec je dal vse od sebe in lahko zagotovim, da bo tako prav vsako tekmo," je po izjemni zmagi Slovenije nad Avstralijo (91:80), po kateri si je slovenska izbrana vrsta že zagotovila pot v Manilo in četrtfinale svetovnega prvenstva, dejal slovenski kapetan Luka Dončić.

Izjava Gregorja Hrovata po zmagi nad Avstralijo (video: STA):

Slovenska košarkarska reprezentanca je z današnjo predstavo proti Avstraliji naravnost navdušila. Če smo po tekmah z Venezuelo, Gruzijo in Zelenortskimi otoki ves čas poudarjali, da igra kljub zmagam še ni na želeni ravni, pa je zasedba Aleksandra Sekulića zablestela v polnem sijaju takrat, ko je bilo to najbolj pomembno.

Kljub težavam z osebnimi napakami kapetana Luke Dončića je z izjemno ekipno predstavo navdušila tudi največje dvomljivce in si že krog pred koncem drugega dela svetovnega prvenstva prislužila mesto med najboljšimi osmimi reprezentancami sveta. "Ekipa je delovala res neverjetno, ostali smo skupaj ne glede na odločitve, ki so bile na trenutke vprašljive. Vsak igralec je dal vse od sebe in lahko zagotovim, da bo tako prav vsako tekmo. Zato tudi tako spoštujem to reprezentanco. Bila je zelo težka tekma, Avstralci so šli na vse ali nič, tako smo igrali tudi mi. Imajo odlične košarkarje in celotno ekipo, a res sem ponosen na to, kako smo igrali danes, ostali smo skupaj ne glede na to, kaj se je dogajalo," je po novinarski konferenci dejal Dončić, ki je večkrat poudaril, kako ponosen je na svoje soigralce in celotno zasedbo.

Dončić je dosegel 20 točk. Foto: FIBA

"Soigralcem res zaupam, hitro sem dobil tri osebne napake. Prvič sem doživel, da je tehnično napako prejel nekdo, ki je žogo vrgel. Drugi sodnik mi je dejal, da tudi sam tega še ni doživel, tako da nisem povsem razumel, kaj se dogaja. Gotovo ni bilo preprosto, sploh ko sem bil na klopi, ko ne igram. A fantom res zaupam, vsem 12 in celotnemu štabu. Težko je ostati miren, a je tako treba. Vsak član ekipe je z odliko opravil svoje delo," je dejal slovenski kapetan. Kljub že omenjenim težavam z osebnimi napakami je bil Dončić na koncu z 20 točkami znova prvi strelec slovenske izbrane vrste. "Vsako posest so me podvajali in sam sem to sprejel kot veliko prednost, ker so bili potem odprti drugi fantje. Zgrešili smo veliko odprtih metov, a smo si ustvarjali lepe priložnosti, res sem ponosen na to ekipo," je še enkrat poudaril Dončić.

Kaj sta po zmagi nad Avstralijo povedala Klemen Prepelič in Aleksej Nikolić? (video: STA):

Prava forma v pravem trenutku

Slovenska izbrana vrsta je prikazala z naskokom svojo najboljšo predstavo v letošnjem poletju, po neprepričljivem obdobju pripravljalnih tekem je formo tempirala za pravi trenutek. "Pripravljalne tekme so zgodba zase. Včasih ne daš vsega od sebe oziroma nisi tako motiviran, kot si potem na tekmovanju, a trenirali smo dobro, kemija je bila prava, vedeli smo, da bomo morali držati skupaj. A čaka nas še dolga pot in še veliko dobrih ekip. Gremo naprej, tekmo po tekmo," je dejal Dončić, ki je slabih pet minut pred koncem z izjemno blokado Joshu Greenu tehtnico nagnil na slovensko stran. "Tista blokada je bila pomemben del tekme, a svoje so potem opravili tudi soigralci," je še dodal Dončić.

Mike Tobey je 18 točkam dodal še 12 skokov in pet asistenc. Foto: FIBA

Slovenija je zdaj osredotočena na naslednjega tekmeca, ki bo v boju za prvo mesto v skupini K in najboljše izhodišče za četrtfinale v nedeljo ob 13.10 Nemčija. Slovenska skupina se bo v nadaljevanju križala s skupino L, v kateri igrajo Latvija, Španija, Kanada in Brazilija. "Nemčija je odlična ekipa, ki še ni izgubila. Vsako leto imajo odlično zasedbo, vodja je Dennis Schröder, ki je odličen košarkar. Danes zvečer bomo še uživali v tej zmagi, pomembno je, da se zdaj spočijemo, jutri pa bomo že osredotočeni na tekmo z Nemčijo. Gremo tekmo po tekmo, ne vem, kje bomo na koncu pristali, a vsako tekmo damo vse od sebe. Za nas je bila to res pomembna tekma, vsi smo dodali svoj delež, zato nam je uspelo," je še povedal Dončić.

Sekulić zasluge za zmago pripisal košarkarjem

Odlično oceno si za prikazano zasluži tudi slovenski strokovni štab na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem, ki je zasluge za zmago po tekmi v celoti pripisal svojim košarkarjem. "Bila je odlična tekma, zelo sem užival v predstavi fantov na igrišču. Ko smo se pripravljali na ta obračun, ni bilo preprosto. Avstralija je res odlična ekipa z vrhunskimi košarkarji. In za način, na katerega so moji košarkarji dominirali igro, si res zaslužijo vse pohvale. Avstralija zna na trenutke delovati zastrašujoče, tako da še enkrat kapo dol fantom. Naša zmaga je izraz odlične ekipne igre," je dejal Sekulić.

Sekulić je bil zelo ponosen na predstavo svojih košarkarjev. Foto: FIBA

"Včasih je res težko, morali smo najti pravo ravnotežje. Tudi v slabih trenutkih smo hoteli to prebroditi in gledati naprej. Najpomembnejše je bilo, da smo ostali mirni, to je bila ena izmed pomembnejših zadev, ki nam je danes uspela," je še dodal slovenski selektor.

Razočaranje v avstralskem taboru

Pričakovano je bilo ogromno razočaranje prisotno v zasedbi Avstralije, ki je s tem porazom zapravila vse možnosti za preboj v četrtfinale. "Kar zadeva Luko, smo naredili dobro delo, ko je dobil četrti prekršek, smo bili zadovoljni, mislili smo, da bomo s tem ustavili igro, a so svoje opravili preostali slovenski košarkarji, na kar smo opozarjali tako pred tekmo kot med njo. To je za nas res težek poraz," je po tekmi skrušeno priznal avstralski selektor Brian Warwick Goorjian, ki bo s svojo reprezentanco prvenstvo končal daleč od tako želenega odličja.

Slovenija : Avstralija 91:80 Dvorana, gledalcev 6300, sodniki: Kallio (Kanada), Vazquez (Portoriko), Burns (ZDA).

Slovenija: Samar 3, Nikolić 9, K. Prepelič 10 (2:2), Tobey 18 (1:2), Hrovat 10, Dimec 2, Dragić 7, B. Prepelič 3, Čebašek 9 (1:2), Dončić 20 (10:11).

Avstralija: Daniels 3, Thybulle 6, Giddey 25 (3:5), Mills 17 (4:4), Green 8 (6:7), Cooks 2, Exum 13 (4:5), Kay 3 (1:2), Reath 3.

Prosti meti: Slovenija 14:17, Avstralija 18:23.

Met za dve točki: Slovenija 19:26, Avstralija 19:38.

Met za tri točke: Slovenija 13:42 (Nikolić 3, Dončić 2, Čebašek 2, K. Prepelič 2, B. Prepelič, Tobey, Dragić, Samar), Avstralija 8:24 (Mills 3, Thybulle 2, Daniels, Exum, Reath).

Skoki: Slovenija 30 (30 + 9), Avstralija 31 (25 + 6).

Osebne napake: Slovenija 26, Avstralija 21.

Pet osebnih: Dimec (40.).

