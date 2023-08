Srbski košarkarji v nadaljevanju SP le z 11 igralci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbska košarkarska reprezentanca bo svetovno prvenstvo nadaljevala le z 11 igralci. Njihov center Boriša Simanić, sicer igralec Zaragoze, je namreč na tekmi proti Južnem Sudanu dobil močan udarec v predel ledvic, tako da so ga morali operirati, so sporočili iz Košarkarske zveze Srbije. Simanić, novinec na velikih tekmovanjih, je na SP povprečno igral 6,5 minute in dosegel eno točko.