Nekaj negotovosti

Gruzija je za uvod v prvenstvo s 85:60 suvereno odpihnila Zelenortske otoke in se izkazala za čvrsto reprezentanco. Pod košem ima zelo kakovostno zasedbo, kar bi lahko naši izbrani vrsti danes povzročalo težave.

A Gruzijci nimajo le dobrih igralcev pod obročem, poudarja pomočnik trenerja Aleksandra Sekulića Dalibor Damjanović: "Vse pripravljalne tekme sem si ogledal. Pred dobrimi 14 dnevi smo začeli analizirati tekmeca. Časa ni ravno veliko, ker je bil po prvi tekmi na voljo en dan za temeljito pripravo. Gruzija je zelo kakovostna in izkušena ekipa. Zelo dobro je vodena. Napadalno igrajo zelo kolektivno košarko. Imajo dobro razmerje v igri. Veliko igrajo po globini na Šermadinija (Girogi Šermadini, op. a.), Šengelio (Tornike Šengelia, op. a.) in Bitazdeja (Goga Bitadze, op. a.). To so trije visoki košarkarji, ki dominirajo pod obročem. Na zunanjih položajih imajo zelo dobre strelce z razdalje, kot sta Sanadze (Duda Sanadze, op. a.) in McFadfen (Thaddus McFadden, op. a.)."

Najboljši posamezniki Gruzije ob zmagi na prvi tekmi Šengelija 16 točk, 7 sk.

Bitadze 15, 11 sk., 3 as.,

Sanadze 12

Mamukelašvili 10, 8 sk., 5 as.

Šermadini 8, 5 sk.

Dva košarkarja iz gruzijske reprezentance igrata tudi v ligi NBA. Aleksander Mamukelašvili se je izkazal v dresu San Antonio Spurs (10,8 točke, 6,8 skoka, 2,4 asistence v 23 minutah in treh sekundah), za Orlando Magic – pred tem še za Indiana Pacers – je igral center Bitadze (5,8 točke, 5,2 skoka, 1,2 asistence v 15 minutah).

Luka Dončić bo pod posebnim drobnogledom gruzijskih košarkarjev. Foto: FIBA

A tudi preostali igrajo v kakovostnih evropskih klubih, zato so vajeni težkih tekem: "Lahko rečem, da je Gruzija na splošno precej napadalno usmerjena. Težka je za pripravo, saj ima ogromno napadalnih različic. Po vsaki prekinitvi in minuti odmora dodajo določene kretnje. Ne morem reči, da slavi kot obrambna ekipa, so pa v napadu zelo kolektivni. Iz njihovih kretenj se prepoznata ideja in cilj napada."

Na tekmi z Gruzijo bo ključna zbranost v obrambi, ki je proti Venezueli manjkala. To je poudaril tudi center Žiga Dimec, ki ga danes čaka veliko dela: "Obramba ni bila na ravni, na kateri bi jo želeli. To moramo izboljšati. Držati se moramo svojih načel in ne smemo dopustiti lahkih košev."