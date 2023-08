Gruzijski selektor z izbranimi besedami polaskal Slovencem

Po dnevu premora bodo slovenski košarkarji danes nadaljevali boje na svetovnem prvenstvu. Čeprav Slovenci v prvem krogu proti Venezueli (95:80) z igro niso navdušili, so prišli do tistega, kar je najbolj pomembno – zmage in dveh točk. Tudi tokrat bo cilj enak, saj je zmaga praktično predpogoj na poti do četrtfinala v Manili. Slovence tokrat čaka še veliko težji nasprotnik kot v prvem krogu, Gruzija je v prvem krogu s 85:60 odpihnila Zelenortske otoke in dokazala, da bo, kljub temu da prvič nastopa na svetovnem prvenstvu, zahteven tekmec marsikatere izbrane vrste. Slovenija in Gruzija sta odigrali štiri medsebojne tekme. Vse so pripadle slovenski izbrani vrsti. Nazadnje sta se reprezentanci pomerili pred osmimi leti. V skupinskem delu evropskega prvenstva v Zagrebu je bilo 79:68.

Aleksej Nikolić je opozoril na igro pod košem. Foto: FIBA

"Proti Venezueli smo zabeležili pomembno zmago. Lahko pa igramo še veliko bolje. V analizi moramo pogledati, kaj je v naši igri najbolj šepalo in se hkrati ustrezno pripraviti na Gruzijo. Definitivno nas čaka drugačna tekma, saj gre za bolj izkušeno reprezentanco, ki je predstavnik evropske košarke. V njihovi ekipi je veliko visokih igralcev, ki nas bodo večino časa napadali pod košem. Temu ustrezno se moramo pripraviti in v naši igri imeti čim manj nihanj," je pred srečanjem poudaril slovenski organizator igre Aleksej Nikolić. Da Slovence čaka zahtevna naloga, je že po zmagi nad Venezuelo potrdil tudi kapetan Luka Dončić, ki se je na prvi tekmi ustavil pri 37 točkah. "Gruzija je zelo visoka in talentirana ekipa. Zavedamo se, da nas čaka težka tekma," je opozoril Dončić.

O tekmecu je pred obračunom za STA spregovoril tudi pomočnik selektorja Dalibor Damjanović. "Gre za izkušeno, kakovostno ekipo z dobrimi posamezniki, med katerimi izstopa Šengelia, ki lahko igra tako pod obročem kot na zunanjih položajih, hkrati pa je dober podajalec. Je brez dvoma napadalno orientirana ekipa, zato se ji bomo morali zoperstaviti z ekipno, disciplinirano igro. Od fantov pričakujem, da bodo zbrani in motivirani," je dejal Sekulićev pomočnik.

Slovenci lovijo pomembno zmago. Foto: Guliverimage

Medsebojne tekme Slovenije z Gruzijo: Klaipeda, 3. septembra 2011, 3. kolo prvega dela evropskega prvenstva: Slovenija : Gruzija 87:75

Celje, 7. september 2013, 3. krog prvega dela EP 2013: Slovenija : Gruzija 72:68

Murska Sobota, 25. julij 2014, pripravljalna tekma: Slovenija : Gruzija 95:68

Zagreb, 6. september 2015, prvi del EuroBasketa 2015: Slovenija : Gruzija 79:68

Izkušena zasedba, selektor s spoštovanjem o Sloveniji

Gruzija na lestvici Fibe zaseda 32. mesto – Slovenija je sedma – v svojih vrstah ima dva igralca iz lige NBA, Aleksandra Mamukelašvilija (San Antonio Spurs) in Gogo Bitadzeja (Orlando Magic), ter največja zvezdnika tamkajšnje košarke, Tornikeja Šengelio, člana najboljših evropskih klubov, ki je bil na prvi tekmi s 16 točkami tudi prvi strelec, in Giorgija Šermadinija, ki je pred več kot desetimi leti igral za Union Olimpijo in je z 217 centimetri najvišji gruzijski košarkar. Tu je še veteran Duda Sanadze, ob tem pa reprezentanco uspešno vodi grški trener Ilias Zouros.

Ilias Zouros je z Gruzijo na njenem prvem nastopu na svetovnih prvenstvih prišel do prve zmage. Foto: Guliverimage

"Tekma s Slovenijo bo za nas velik izziv, igrali bomo proti eni najboljših ekip na svetu. Fantje v njihovi reprezentanci res že dolgo časa igrajo skupaj, Luka Dončić pa je veliki zvezdnik lige NBA. Res je odličen košarkar, lahko zadeva, lahko asistira, skače, na igrišču lahko počne praktično vse. Zavedamo se, da je pred nami res težka naloga, dali bomo vse od sebe, pripravljeni bomo, potem pa bomo videli, kam nas to lahko pripelje," je na novinarski konferenci po tekmi z Zelenortskimi otoki o slovenski izbrani vrsti dejal gruzijski selektor.

Slovence po današnji tekmi v skupini F v sredo ob 13.30 čaka še srečanje z Zelenortskimi otoki. Slovenska skupina F se bo v nadaljevanju prvenstva križala s skupino E, kjer si je napredovanje že zagotovila Nemčija, v zadnjem krogu bosta za drugo prosto mesto obračunali Avstralija in Japonska, medtem ko je Finska z dvema porazoma že zapravila vse možnosti za nadaljevanje prvenstva.

Reprezentanca Gruzije: Rati Andronikashvil, Sandro Mamukelashvili, Kakhaber Jintcharadze, Luka Liklikadze, Giorgi Tsintsadze, Giorgi Shermadini, Duda Sanadze, Giorgi Turdziladze, Mikheil Berishvili, Tornike Shengelia, Thaddus McFadden, Goga Bitadze

