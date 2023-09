Srbski košarkar zaradi udarca na prvenstvu izgubil ledvico

Srbski košarkar Boriša Simanić je na tekmi skupinskega dela proti Južnemu Sudanu prejel udarec in predčasno končal tekmo. Sprva so sporočili, da njegovo zdravje ni bilo ogroženo, zdaj pa srbski Telegraf poroča, da je po drugi operaciji celo izgubil eno od ledvic.

Dve minuti pred koncem tekme proti Južnemu Sudanu je Boriša Simanić prejel udarec v predel ledvic. Nemudoma so ga odpeljali v bolnišnico v Manilo, kjer so ga tudi operirali.

Selektor Svetislav Pešić je srbskim medijem povedal, da je košarkar močno krvavel in da so težko našli kri zanj. V prvotni izjavi za javnost je Srbska košarkarska zveza sporočila, da z ledvico in njenim delovanjem ni nič resnega.

A so sledili zapleti. Pri Telegraf.rs poročajo, da je moral Simanić v nedeljo na novo operacijo, kar so potrdili tudi na krovni zvezi. Nesrečni srbski košarkar je na koncu celo ostal brez ledvice. Kaj to pomeni za njegovo zdravje in nadaljevanje kariere, za zdaj še ni znano.

"Zaradi zapletov na poškodovani ledvici, ki so nastali v pooperativnem postopku, so Borišo Simanića ponovno operirali 3. septembra. Zaradi sprememb v vitalnosti ledvičnega tkiva so mu morali kirurško odstraniti celotno ledvico. Pričakujemo in želimo si, da bo po tej operaciji pooperativno zdravljenje potekalo gladko," je za srbsko zvezo dejal zdravnik srbske reprezentance Dragan Radovanović.