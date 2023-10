Košarkarski velikan po neuspehu košarkarje označil za lenuhe

Nekdanji kitajski košarkarski zvezdnik lige NBA in zdaj predsednik tamkajšnje košarkarske zveze Yao Ming je kitajsko reprezentanco označil za lenuhe in opozoril, da se bo zaradi velikega zaostanka za najboljšimi na svetu v prihodnosti težko uvrstila na olimpijske igre, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Osemkratni udeleženec tekme vseh zvezd je po porazu proti Filipinom v polfinalu azijskih iger v domačem Hangzhouju udaril po igri kitajske reprezentance. Ta je na koncu sicer osvojila bronasto medaljo, ko je v petek premagala Tajvan.

A to je bilo precej manj, kot so želeli kitajski navijači in Yao. Kitajska je bila pred tem neuspešna tudi na svetovnem prvenstvu in se po štirih porazih na petih tekmah ni uvrstila na zaključni kvalifikacijski turnir za prihajajoče OI v Parizu.

Yao je dejal, da se je Kitajska po razočaranju na SP težko hitro prilagodila na igre. "Obstajata dve vrsti lenarjenja. Ena je nediscipliniranost, druga pa želja pojesti nasprotnika z enim ugrizom," je povedal za tamkajšnjo tiskovno agencijo Šinhua.

Dodal je, da bo potrebna obsežna reforma za uvrstitev na OI leta 2028 v Los Angelesu. "Od sestave reprezentance do reforme državne lige je to velika operacija, ki zajema celotno košarkarsko skupnost."

Kot je še pojasnil nekdanji košarkar Houston Rockets med letoma 2002 in 2011, druge države zelo hitro napredujejo, opozoril je tudi na tekmece z Japonske, ki so se uvrstili v Pariz: "Bolečina je posledica velikega razkoraka med kitajsko in svetovno košarko."

