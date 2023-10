NBA-orjak presenetil s svojo odločitvijo

"Letos ga zagotovo ne bo. Ne vemo, kakšna bo prihodnost. On se mora odločiti. Čakamo na njegovo odločitev in upamo na najbolje," je pred letošnjim svetovnim prvenstvom o usodi Joela Embiida v francoski izbrani vrsti dejal selektor Francije Vincent Collet, ki je s svojo četo zatem na velikem tekmovanju doživel hladno prho. Za novo razočaranje francoskih ljubiteljev košarke, ki se nadejajo dobrega rezultata svoje izbrane vrste na domačih olimpijskih igrah, pa je v teh dneh poskrbel tudi Embiid, ki naj bi se po poročanju ESPN odločil, da bo igral za reprezentanco ZDA.

Kot še poroča ESPN, naj bi zvezdnik Philadelphia 76ers svojo namero že sporočil tudi direktorju ameriške reprezentance Grantu Hillu, le nekaj dni zatem, ko naj bi se Embiid sestal s predstavniki reprezentance ZDA. 213 centimetrov visoki krilni center se je rodil v Kamerunu, ima pa tako francosko kot ameriško državljanstvo in je bil v zadnjem obdobju v središču pozornosti predvsem zaradi odločitve, kateri izmed reprezentanc bo pomagal v nadaljevanju kariere, še v ponedeljek pa je predstavnikom medijev dejal, da je zelo negotov pri odločitvi med vsemi tremi državami, a se je, kot kaže, zdaj dokončno odločil.

Takšno odločitev naj bi NBA-košarkar sprejel, ker si želi reprezentanco ZDA vrniti na vrh svetovne košarke, sploh po neuspehu in četrtem mestu na letošnjem svetovnem prvenstvu. Zagotovo pa so k odločitvi pripomogle tudi besede ameriških superzvezdnikov, med drugim Stephena Curryja, Kevina Duranta in LeBrona Jamesa, ki so že potrdili namero, da bodo prihodnje leto z ZDA zaigrali v Parizu.

