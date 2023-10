Boston močnejši za izkušenega branilca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jrue Holiday bo po pisanju ameriških medijev ESPN in The Athletic postal član Boston Celtics. Holiday je bil nedavno vpleten v menjavo Damiana Lillarda iz Portland Trail Blazers k Milwaukee Bucks, kjer je Holiday igral od leta 2020.

Zdaj se 33-letni organizator igre Jrue Holiday, specialist za obrambne naloge ter prvak z Milwaukee Bucks v sezoni 2020/21 seli k Bostonu. Portland bo v zameno dobil Roberta Williamsa, Malcolma Brogdona ter izbora v prvem krogu naborov v letih 2024 (od Golden State Warriors) in 2029.

Holiday je kariero začel pri Philadelphii 76ers, ki so ga kot 17. izbrali na naboru leta 2009. Nato je sedem let nosil dres New Orleans Pelicans, preden je zastopal barve Bucks iz Milwaukeeja. Trikrat je bil izbran v prvo obrambno peterko, dvakrat pa je nastopil na tekmi vseh zvezd. Z ZDA je v Tokiu na olimpijskih igrah osvojil tudi zlato kolajno.

Pri Bostonu se bo pridružil zvezdnikoma Jaysonu Tatumu in Jaylenu Brownu ter od te sezone tudi Kristapsu Porzingisu, ki so si ga Kelti zagotovili po menjavi z Washington Wizards.

Iz vrst Golden Stata so sporočili, da bo začetek sezone zaradi poškodbe gležnja izpustil Draymond Green. Triintridesetletnik se je poškodoval ta teden ob začetku priprav na novo sezono, ki se bo začela čez dobre tri tedne.