Lillard v Milwaukee, kaj to pomeni za Gorana Dragića?

Ameriški košarkar Damian Lillard bo kariero v ligi NBA nadaljeval kot član Milwaukee Bucks, poročajo ameriški mediji. V menjavi, v katero je poleg Milwaukeeja in Portlanda vpleten še Phoenix, Trail Blazers dobijo Jrueja Holidaya, Deandreja Aytona in Toumanija Camaro. Lillard si je sicer želel v Miami, pristal pa pri prvakih iz leta 2021.

Damian Lillard, 188 centimetrov visoki organizator igre, bo tako pri 33 letih prvič menjal klub v ligi NBA. Od leta 2012 je bil član Portlanda, sedemkrat pa tudi udeleženec tekem vseh zvezd. Zdaj se bo pridružil Giannisu Antetokounmpu v Milwaukeeju, katerega član je bil lani tudi slovenski veteran Goran Dragić.

Lillard sam je sicer navijal za prestop v Miami, a se mu želja ni uresničila, s tem pa se na Floridi odpira prostor za zlatega slovenskega kapetana iz Eurobasketa 2017, za katerega je Miami drugi dom in je v dresu Heata igral med leti 2015 in 2021.

Bucks so tako dobili prekaljenega organizatorja igre Lillarda, Trail Blazers pa Jrueja Holidaya ter Deandreja Aytona in Toumanija Camaro iz Phoenixa. Suns so se v igri znašli zaradi izborov na prihajajočih naborih, ki so prav tako vključeni v posel. Suns bodo v veliki menjavi tako dobil Graysona Allena iz Milwaukeeja ter Jusufa Nurkića, Nassirja Littla in Keona Johnsona iz Portlanda.

Preberite še: