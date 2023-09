Dončić pomiril navijače

Za Dallas Mavericks in Luko Dončićem je prvi dan priprav na novo sezono, v kateri bo zasedba Jasona Kidda poskušala popraviti vtis iz prejšnjega tekmovalnega obdobja, ko je po nizu slabih rezultatov na koncu ostala brez končnice, zaradi namernega izgubljanja ob koncu rednega dela pa si nakopala še 750 tisoč ameriških dolarjev (682 tisoč evrov) denarne kazni. A pri Dallasu so po klavrnem aprilu zdaj obrnili nov list in z nekaj novimi imeni vstopili v novo pripravljalno obdobje.

Luka Dončić is coming to the the first season practice in style! pic.twitter.com/qIDjZCvgxF — Greg's Court (@DoncicNo1) September 27, 2023

Luka Doncic attacks the rim for a finish during Day 1 of Mavericks training camp.



Video: @dallasmavs pic.twitter.com/fMDPO0AUUk — Grant Afseth (@GrantAfseth) September 27, 2023

Po prvem dnevu vrnitve na delo je pred predstavnike sedme sile v Dallasu stopil Luka Dončić, ki je po svetovnem prvenstvu pri navijačih Mavericksov povzročil kar nekaj skrbi zaradi težav, ki se vlečejo že vse od marca. Ravno Dončićevo fizično stanje je bilo predmet debate tudi na sredini novinarski konferenci. "Stanje s stegnom je boljše, a ni še stoodstotno. Opravil bom še nekaj pregledov, da bomo temu prišli do dna. Ko bo znanega kaj več, bomo to povedali tudi javno. Drugače pa povsem normalno treniram z ekipo. Glede na to, da imamo dva treninga na dan, bom mogoče kakšno zadevo izpustil, o tem se bomo še pogovorili z Dionnom (Calhounom, glavni trener za fizično pripravljenost v Dallasu, op. p.). Zaenkrat nimam nobenih večjih težav in omejitev," je dejal nič kaj pretirano zaskrbljeni Dončić, ki je tako vsaj malce razveselil in pomiril navijače zasedbe iz Teksasa.

Jason Kidd o stanju Luke Dončića: "Najverjetneje ni stoodstotno pripravljen, a to je normalno. Mislim, da izgleda odlično, njegov prvi dan na parketu je bil izjemen. Naš cilj je, da bo iz dneva v dan še močnejši in da ga čim prej približamo željenim sto odsotkom. Naš plan v pripravah je letos nekoliko drugačen, ker bomo 12 dni v tujini, zato bomo poskušali do nedeljskega odhoda v Abu Dabi opraviti čim več kvalitetnega treninga."

Dončić je pohvalil delo Derecka Livelyja. Foto: Guliverimage

24-letni Slovenec se veseli začetka svoje šeste sezone v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. "Vesel sem vrnitve v Dallas. Mislim, da imamo boljšo ekipo kot lani. Želje in cilji so vedno isti – osvojiti šampionski prstan. Zaenkrat je vzdušje v ekipi odlično, vsi novinci, ki so prišli v Dallas so odlični fantje. Začeli smo res pozitivno. V tej sezoni moramo biti preprosto boljši v obrambi, pomemben bo tudi skok. To sta glavni stvari, o katerih smo se pogovarjali ob začetku priprav," je poudaril Dončić, ki je na prvem treningu pozdravil tudi nekaj novih obrazov.

V pisarnah Dallasa na čelu z generalnim direktorjem Nicom Harrisonom so poleti zavihali rokave, tako da sta novi pogodbi podpisala Kyrie Irving in Dwight Powell, ki se je s kanadsko izbrano vrsto na svetovnem prvenstvu veselil bronastega odličja. Glavni novinci v zasedbi Dallasa pa so Seth Curry, Dante Exum in Derrick Jones Jr., pa tudi Grant Williams in Richaun Holmes.

"Dobili smo nekaj odličnih okrepitev. Grant (Williams, op. p.) je vodja tudi zunaj parketa, veliko govori, včasih še preveč (smeh, op. p.). Je odličen fant in zagotovo nam bo močno pomagal. Tudi oba novinca v ligi sta zaenkrat odlična, sploh z Dereckom Livelyjem sva se odlično ujela na parketu, sem res impresioniran. Plus je zagotovo tudi to, da je Kyrie Irving zdaj z nami že od začetka, ker je lani prišel med sezono. Nismo imeli veliko časa za uigravanja, letos pa je to povsem drugače in verjamem, da bo izplen tega veliko boljši. S Kyriejem sva vodji te ekipe, kar bova storila midva, bodo drugi temu sledili. Postavljava zgled ostalim, a na igrišču je pet košarkarjev, zato bodo oziroma bomo pomembni prav vsi," je o letošnji ekipi povedal slovenski superzvezdnik.

Dončić se veseli gostovanja v Madridu. Foto: Reuters

Veseli so gostovanja v Madridu

Mavericks bodo v pripravljalnem obdobju odigrali štiri tekme, Dončić ša se odkrito najbolj veseli tiste v Madridu, ko se bo Dallas 10. oktobra (20.34) pomeril z njegovim bivšim klubom Realom. "Res mi veliko pomeni, da bomo igrali v Madridu. O tej tekmi razmišljam vse odkar sem izvedel, da bomo igrali tam. Tam sem odrasel, se košarkarsko razvil, to je moj drugi dom in tega srečanja se res veselim. Zaradi Madrida sem tudi dobil priložnost v Dallasu, res mi veliko pomeni, da se bom lahko vrnil tja," je še dejal slovenski košarkar, ki ga uradni začetek sezone s soigralci čaka 26. oktobra, ko bo Dallas gostoval pri San Antonio Spurs in prvemu izboru lanskega nabora Victorju Wembanyami.

Kdo je v zasedbi Dallasa ostal iz lanske sezone? Luka Dončić, Kyrie Irving, Josh Green, Tim Hardaway Jr., Jaden Hardy, Dwight Powell, Maxi Kleber, Markieff Morris, AJ Lawson (dvosmerna pogodba) Kdo so novi košarkarji v klubu? Grant Williams, Richaun Holmes, novinca v ligi NBA Dereck Lively II (12. izbor nabora) in Olivier-Maxence Prosper (24. izbor), Seth Curry, Derrick Jones Jr., Dante Exum, Mike Miles Jr (dvosmerna pogodba) Kdo je zapustil klub po lanski sezoni? Reggie Bullock, Christian Wood, Davis Bertans, JaVale McGee, Justin Holiday, Theo Pinson, Frank Ntilikina, McKinley Wright IV

