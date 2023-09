Dončićev prvi avtomobil na dražbi

Porsche panamera 4 je bila prvič registrirana leta 2017 in je do zdaj zamenjala dva lastnika. Pod pokrovom je trilitrski motor V6 s 326 konjskimi močmi in avtomatskim osemstopenjskim menjalnikom. Avtomobil je po navedbah spletne strani Collecting Cars nepoškodovan in ima nadgrajen Akrapovičev izpušni sistem.

"Ta panamera 4 se ponaša z zanimivim poreklom, saj je bila prvi avtomobil in vsakodnevno prevozno sredstvo profesionalnega slovenskega košarkarja Luke Dončića," so zapisali na spletni strani, kjer najdemo tudi podatek, da ima avtomobil prevoženih 97.775 kilometrov.

Kot so še zapisali v dražbenem podjetju, je Luka Dončić po nakupu vozila, ki ga je opravil nekaj mesecev, preden je s Slovenijo osvojil zlato kolajno na evropskem prvenstvu, panamero odpeljal v Madrid in jo v španskem glavnem mestu uporabljal med svojo najuspešnejšo sezono (2017/18). V tej sezoni je s Slovenijo postal evropski prvak, z Real Madridom pa je osvojil naslov španskega prvaka in prvaka Evrolige ter postal najkoristnejši igralec lige ACB, Evrolige in finalnega turnirja Evrolige.

Do danes do pol dveh se je za vozilo zanimalo deset ponudnikov, zadnji izmed njih je ponudil 45 tisoč evrov.