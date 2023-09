Prvi mož stroke o težavah Luke Dončića

Za košarkarje Dallas Mavericks se bodo v sredo z začetkom trening kampa uradno začele priprave na novo sezono. Mavericks bodo v pripravljalnem obdobju odigrali štiri tekme, najprej bodo 5. in 7. oktobra v Abu Dhabiju svojo pripravljenost preverili na obračunih z Minnesoto Timberwolves, nato bodo odpotovali v Madrid, kjer se bodo v spektaklu tudi v čast Luki Dončiću pomerili z njegovim nekdanjim klubom Real Madridom (10. oktober), kar bo prva tekma za Dallas proti ekipi, ki ne igra v ligi NBA, od leta 2012, ko so se v Berlinu pomerili z Barcelono.

Zadnji pripravljalni obračun Mavericks nato čaka 21. oktobra proti Detroitu, pet dni kasneje pa bo šlo že zares na gostovanju pri San Antoniu. Pri Dallasu so po lanski ponesrečeni sezoni, ko so prvič po sezoni 2018/19 ostali brez uvrstitve v končnico, motivirani in željni dokazovanja. V pisarnah Dallasa na čelu z generalnim direktorjem Nicom Harrisonom so zato poleti zavihali rokave, tako da sta novi pogodbi podpisala Kyrie Irving in Dwight Powell, ki se je s kanadsko izbrano vrsto na svetovnem prvenstvu veselil bronastega odličja. Glavni novinci v zasedbi Dallasa pa so Seth Curry, Dante Exum in Derrick Jones Jr., pa tudi Grant Williams in Richaun Holmes. Medtem so se od zasedbe iz Teksasa poslovili Reggie Bullock, Christian Wood in JaVale McGee.

V klubu je ostal tudi Kyrie Irving. Foto: Reuters

Dončić znova v glavni vlogi

A zagotovo bo tudi letos največ odvisno od prvega zvezdnika ekipe Luke Dončića, ki je za Mavericks do zdaj odigral 330 tekem, na katerih je v povprečju dosegal 27,6 točke, 8,6 skoka in osem asistenc na srečanje. Štiriindvajsetletni slovenski košarkar je že štirikrat nastopil na All-Star tekmi. A za slovenskim asom je novo zelo naporno poletje v reprezentanci, kar je po koncu minulega svetovnega prvenstva potrdil tudi Dončić sam.

Na vprašanje slovenskih novinarjev, kakšno je njegovo fizično stanje, je znova potarnal nad bolečinami in težavami s stegensko mišico. "Ni v redu, ne vem, kaj naj rečem. Bomo videli, kaj bo z mojo nogo, čaka me tudi naporna NBA-sezona," je takrat dejal Dončić, ki je na svetovnem prvenstvu v povprečju na parketu preživel 32,2 minute in v tem času dosegal 27 točk, 7,1 skoka in 6,1 asistence na tekmo. Dončiću se težave z omenjeno poškodbo vlečejo že vse od lanske sezone, saj je o bolečinah potarnal že po eni izmed marčevskih tekem v New Orleansu, ko je dejal, da ima največ težav pri odrivu in metu.

Dončić je bil prvi strelec minulega SP. Foto: FIBA

Kidd optimističen

Pred začetkom priprav se je o stanju in težavah Slovenca v pogovoru z Marcom Steinom pogovarjal tudi trener Dallasa Jason Kidd, ki mu bo po novem v vlogi pomočnika svetoval tudi zdajšnji član Utah Jazz Alex Jensen. "Upam, da bo v času do začetka sezone pripravljen na napore. Zgodi se, da košarkarji v svojih karierah niso stoodstotno pripravljeni, včasih se zgodi, da si na 95 odstotkih. Več tekem kot odigraš, daljša kot je tvoja kariera, težje je biti stoodstotno pripravljen," je dejal Kidd.

Jason Kidd in Nico Harrison Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

A ta kljub temu ostaja optimističen, z novimi močmi v klubu je prepričan, da bodo Dončića kot glavnega akterja nekoliko razbremenili tudi novinci v klubu in da njegova naloga ne bo tako zahtevna, kot je bila predvsem v lanski sezoni. "Ko zdaj pogledam naš kader, upam, da mu ne bo treba igrati 40 minut ali več na srečanje. Z globino in širokim kadrom, ki smo ga dobili, sem prepričan, da bo drugače. Nico Harrison je poleti opravil odlično delo. Veselim se novega sodelovanja Kyrieja Irvinga in Luke, verjamem pa, da bo Dončić znova pripravljen in motiviran doseči svoje cilje in osvojiti šampionski prstan," je še dejal Kidd.

