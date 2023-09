Jubilejni 20. superpokalni obračun bo v ponedeljek v domovanju novega prvoligaša ECE Triglav Kranj, ki v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije organizira letošnji uvod v novo košarkarsko sezono. Cedevita Olimpija ima v vitrinah enajst pokalov zmagovalcev, Kansai Helios Domžale pa bo lovil svoj prvi tovrstni naslov.

Kluba se bosta za superpokalno lovoriko pomerila tretjič, zadnjič sta se lani v Škofji Loki, ko so bili s 112:85 boljši Ljubljančani.

"K tekmi bomo pristopili resno, ne glede na to, da trenutno poskušamo v naš sistem vklopiti nove igralce, obenem pa poskušamo sanirati poškodbe, zaradi katerih ne vemo, kako bo v ponedeljek videti naša ekipa." Foto: www.alesfevzer.com

Pristopili bodo resno, a ni še jasno, kako bo videti ekipa

Ti so favoriti tudi letos. "Vemo, da predsezona še vedno traja, in vemo, v kakšnem položaju se nahajamo. Naredili bomo vse, da uspešno vstopimo v novo sezono na domačih tleh in da Cedevita Olimpija nadaljuje z osvajanjem lovorik v Sloveniji. K tekmi bomo pristopili resno, ne glede na to, da trenutno poskušamo v naš sistem vklopiti nove igralce, obenem pa poskušamo sanirati poškodbe, zaradi katerih ne vemo, kako bo v ponedeljek videti naša ekipa. Naš glavni motiv skozi celotno predsezono je, da napredujemo iz dneva v dan," pred ponedeljkovo tekmo pravi glavni trener Cedevite Olimpije Simone Pianigiani, kapetan Jaka Blažič pa dodaja: "Veselimo se uvoda v novo tekmovalno sezono na domačih tleh. Želimo osvojiti naslov superpokalnega zmagovalca in naredili bomo vse, da osvojimo prvo domačo lovoriko v tej sezoni."

"Ni treba poudarjati, kdo je na tem obračunu favorit, a tudi mi imamo svoje kakovosti. Hkrati bo naša prednost neobremenjenost". Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Favorit jasen, a tudi mi imamo svoje kakovosti, hkrati pa bo naša prednost neobremenjenost"

"Začenja se nova sezona, naš nasprotnik je sestavil ekipo, ki sodi v končnico evropskega tekmovanja in polfinale regionalnega tekmovanja in je seveda več kot favorit za zmago. Na drugi strani je naša spremenjena in pomlajena ekipa, ki bo dala vse od sebe, da se predstavi v dobri luči in ponudi čim močnejši odpor Ljubljančanom," pred superpokalnim srečanjem razmišlja trener Kansai Helios Domžale Damjan Novaković, kapetan Blaž Mahkovic pa dodaja: "Cedevito Olimpijo sestavljajo zelo kakovostni igralci, ki so vajeni igranja evropskih tekem, tako da ni treba poudarjati, kdo je na tem obračunu favorit. Mi imamo letos prenovljeno ekipo, z novim trenerjem in velikim številom mladih igralcev, zaradi česar mislim, da bomo potrebovali še kar nekaj časa, da se uigramo. Ampak, ne glede na vse, se ne predajamo. Tudi mi imamo svoje kakovosti, hkrati pa bo naša prednost neobremenjenost."

Srečanje v Športni dvorani Planina v Kranju se bo začelo ob 17.30.