Košarkarski klub Cedevita Olimpija in turški branilec Mert Akay sta se dogovorila za prekinitev pogodbe. Akay je bil del ustroja ljubljanskega kluba v pretekli sezoni, ki jo je posvetil saniranju poškodb, in na začetku priprav za sezono 2023/24. Njegovo vrnitev na parket je prekinila poškodba kolena, tako da bo rehabilitacijo nadaljeval v domovini, so sporočili iz kluba.