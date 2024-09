Po hudi poškodbi in izgubi ledvice se vrača

Življenje 26-letnega srbskega košarkarja Boriše Simanića se je v zadnjem letu zavrtelo na glavo. Spomnimo, Srb je na lanskem svetovnem prvenstvu v Manili na tekmi z Južnim Sudanom doživel hud udarec v predel ledvic, nakar so ga takoj prepeljali v bolnišnico, kjer so mu po nekaterih zapletih nato odstranili ledvico. "Hočemu pobedu, pobedu za Borišu (hočemo zmago, zmago za Borišo, op. p.)," se je nato v Manili razlegalo iz ust srbskih navijačev pred vsako tekmo, na koncu pa so Srbi tudi za svojega nesrečnega soigralca osvojili srebrno odličje.

Nadaljevanje kariere je bilo po težki preizkušnji za Simanića ves čas pod vprašajem, izpustil je celotno prejšnjo klubsko sezono, zdaj pa je nared, da se vrne pod obroče. Simanić bo imel priložnost za uradno vrnitev na parket na tekmi prvega kroga lige ABA , ki se bo začela ta konec tedna, Laktašani pa jo bodo odprli z gostovanjem pri Splitu, ob tem pa bo Igokea v tej sezoni nastopala tudi v Fibini ligi prvakov. Srbski košarkar je v začetku kariere igral še za Crveno zvezdo, FMP in Mego, leta 2020 pa je debitiral za člansko reprezentanco Srbije. Njegov zadnji angažma je bil pri španski Zaragozi, pri kateri je v sezoni 2022/23 v povprečju dosegal 6,9 točke in 3,5 skoka na obračun.

