Zaključni boji svetovnega prvenstva v Manili bodo imeli dvojno težo. Ob tako želenih medaljah prinašajo morebitno neposredno uvrstitev na olimpijske igre v Parizu leta 2024.

Slovenija bo četrtfinalni obračun s Kanado odigrala v sredo, 6. septembra, ob 14.30.

Kakšna je torej pot Slovenije do morebitne olimpijske vozovnice? Neposredno uvrstitev v Pariz si bo poleg gostiteljice Francije zagotovilo sedem reprezentanc s svetovnega prvenstva in štiri s kvalifikacijskih turnirjev, ki bodo prihodnje leto v začetku julija. A ne najboljših sedem s SP. Pred začetkom prvenstva je bilo jasno, da bosta dve vozovnici za olimpijske igre prejeli najboljši reprezentanci iz Amerike in Evrope, po eno pa izbrane vrste iz Afrike, Azije in Oceanije.

Mesto v kvalifikacijah je že zagotovljeno

In kako kaže Sloveniji? V četrtfinalu imamo dva evropska para, kar otežuje pot našim košarkarjem. Srbija se bo namreč pomerila z Litvo, Nemčija pa z Latvijo. V tem paru bi bila Slovenija, če bi premagala nemško zasedbo v zadnjem krogu drugega dela skupinskega dela.

Foto: FIBA Jasno je, da bodo Slovenijo čakale olimpijske kvalifikacije, če bo izgubila četrtfinalni obračun s Kanado, saj bosta vsaj dve evropski reprezentanci boljši od nje. Če bodo Luka Dončić in soigralci razorožili Severnoameričane, bodo v polfinalu igrali proti zmagovalcu dvoboja Litva – Srbija. Uvrstitev v finale bi razumljivo prinesla mesto v Parizu, v nasprotnem primeru pa bi bil vprašaj še v zraku – odvisno od tega, kako se bo razpletalo na drugih obračunih.

A slovenska izbrana vrsta se trenutno ne ukvarja s Parizom, temveč s Kanadčani, ki imajo tako kot Američani že zagotovljeno mesto na olimpijskih igrah.

Kot najboljši azijski predstavnik si je pot v Pariz zagotovila gostiteljica svetovnega prvenstva Japonska (19. mesto na prvenstvo), predstavnik Oceanije bo Avstralija, ki je po porazu proti Sloveniji ostala brez uvrstitve v četrtfinale svetovnega prvenstva, predstavnik Afrike pa bo Južni Sudan (17. mesto na prvenstvu).

Mesto v olimpijskih kvalifikacijah so si na prvenstvu priborile izbrane vrste Egipta, Finske, Nove Zelandije, Libanona, Filipinov, Mehike, Angole in Slonokoščene obale. Ne glede na vse je jasno, da Slovenija mesto v kvalifikacijah že ima, še vedno pa je v igri za neposredno letalsko vozovnico za Pariz.