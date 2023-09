Posebna obljuba iz slovenskega tabora pred bojem za zgodovino #video

Pred slovensko košarkarsko reprezentanco je četrtfinale svetovnega prvenstva. Slovenci se bodo danes ob 14.30 po slovenskem času v Manili pomerili s Kanado, v dvorani Mall of Asia pa pričakujejo tudi manjše število slovenskih navijačev. Ti, tako kot verjetno vsa Slovenija, upajo, da se ne bo ponovila slika z zadnjega obračuna z Nemčijo, ki ga je Slovenija visoko izgubila. "To se je zgodilo, ni bilo lepo, a na to smo res hitro pozabili, takšna tekma pa se ne bo več ponovila," je pred srečanjem s Kanado dejal pomočnik slovenskega selektorja Luka Bassin.

Medtem ko sta dan pred četrtfinalnim srečanjem s Slovenijo svoje misli predstavnikom sedme sile na Filipinih iz kanadskih vrst zaupala Dwight Powell in prvi zvezdnik kanadske reprezentance Shai Gilgeous-Alexander, pa pred mikrofone ni stopil slovenski prvi zvezdnik Luka Dončić. Ta je zadnjih nekaj minut treninga, ki ga ponavadi košarkarji izkoristijo za trening meta, presedel na klopi z veliko količino ledu na levi roki, kar glede na udarce in fizične napore, ki jih vsako tekmo prenese slovenski kapetan, ni bilo veliko presenečenje.

Dončić po torkovem večernem treningu:

Ali gre za posledico kakšnega hujšega udarca in močne bolečine, nam v slovenski reprezentanci niso zaupali, so pa bili toliko bolj zgovorni o naslednjem nasprotniku Slovenije, ki bo danes ob 14.30 v Mall of Asia areni Kanada. "Kanada je zelo atletska ekipa s številčno NBA-zasedbo vrhunskih igralcev, njihovo glavno orožje ob hitri igri pa je protinapad, zato bomo morali tukaj ubrati podobno taktiko kot proti Avstralcem. Pomemben bo tudi skok v napadu, so atleti, ampak ob tem veliko boljši pri metu z razdalje kot Avstralci, tako da bomo morali najti ravnotežje med tem, koliko bo Gilgeous-Alexander kreiral zase in koliko za soigralce," je na prvega zvezdnika reprezentance opozoril pomočnik slovenskega selektorja Luka Bassin.

Našli šibke točke

Kanada na tem prvenstvu spada med najboljše obrambne reprezentance, na kar je opozoril tudi član slovenskega strokovnega štaba. "Kanada igra zelo agresivno, so med najboljšimi obrambnimi ekipami po prav vseh parametrih, zato bomo morali skrbeti za pretok žoge. A tako kot vse ekipe ima tudi Kanada šibke točke tako v obrambi kot v napadu, mi pa smo se potrudili, da smo jih našli," je dejal Bassin, ki se zaveda, da bo ogromno odvisno od Luke Dončića.

V slovenskem taboru so prepričani, da so našli šibkosti v kanadski izbrani vrsti. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Luka se z igralci takšnega kova srečuje vsak dan v ligi NBA, prav tu moramo omeniti Barretta, Dorta in Brooksa, ki so njegovi redni nasprotniki. Luka ima tudi za te košarkarje rešitve, kar stalno kaže tudi v ligi NBA, zato ne dvomim, da bo tudi tokrat našel prave odgovore. Na dozdajšnjih tekmah skoraj nismo videli, da bi Kanadčani katerega izmed igralcev podvajali, je pa res, da še niso igrali proti košarkarju kova, kot je Dončić. Bomo videli, s čim se ga bodo lotili tokrat," je še povedal Bassin.

V slovenski izbrani vrsti so po nedeljskem visokem porazu z Nemčijo, ki je bil za Slovenijo hkrati tudi prvi na prvenstvu, hitro obrnili nov list in se osredotočili na prihodnje naloge. "Pravzaprav te tekme z Nemčijo nismo pretirano analizirali, ker je bilo to srečanje, ki smo ga želeli čim prej pozabiti. To je bila tekma, ki ni odločala o ničemer, to se je zgodilo, ni bilo lepo, a na to smo res hitro pozabili, takšna tekma pa se ne bo več ponovila," je še dejal Bassin.

Zoran Dragić o frustracijah na tekmi z Nemčijo:

Dragić: To je tekma, na kateri se lahko zgodi vse

Slovenija bo danes tretjič nastopila v četrtfinalu svetovnih prvenstev, po dveh tekmah pa je še brez uspeha. Leta 2014 je v Barceloni morala priznati premoč ZDA, štiri leta pred tem pa je bila v boju za uvrstitev med najboljše štiri boljša Turčija. "Ne glede na izkušnje je vsako srečanje poglavje zase. To je tekma, na kateri se lahko zgodi vse. Gremo tekmo za tekmo, vemo, da je to nas najpomembnejša tekma, in upam, da bomo šli na tekmo na vso moč in da bomo na koncu uspešni. Mi moramo gledati predvsem nase in popraviti stvari, da ne bo videti tako, kot je bilo videti proti Nemčiji," je pred srečanjem opozoril Zoran Dragić.

"Njihova nevarnost je predvsem njihova hitra igra, tranzicija. Hranijo se z lahkimi koši, ob tem pa imajo tudi dobre 'šuterje' tudi na položaju štiri. Veliko igrajo ena na ena, tako da bomo morali stopiti skupaj v raketo, pa mogoče kdaj zato tvegati tudi kakšen met za tri preostalih igralcev," je še dodal Dragić.

Preberite še: