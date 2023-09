Naslednji tekmeci Slovenije v en glas: Luka je težava #video

"Zelo je ponosen na to, od kod prihaja, in izredno je ponosen, da je Slovenec," je o Luki Dončiću pred obračunom s Slovenijo predstavnikom sedme sile razlagal kanadski reprezentant in soigralec pri Dallas Mavericks Dwight Powell, ki bo s svojo reprezentanco v sredo (14.30) tekmec v boju za polfinale svetovnega prvenstva.

Kanada proti Sloveniji, obračun najboljših posameznikov prvenstva Shaija Gilgeousa-Alexandra proti Luki Dončiću in tekma, ki bi v primeru zmage obe reprezentanci pripeljala pred prag tako želenega odličja, ki ga v vitrinah obeh reprezentanc s svetovnega prvenstva še ni. Kanada je z zmago nad Španijo in uvrstitvijo v četrtfinale v žep že pospravila olimpijsko vozovnico, precej drugače je v slovenski zasedbi, ki bo ob poplavi evropskih reprezentanc v izločilnih bojih bila hud boj za morebitno eno izmed dveh olimpijskih vstopnic, ki jih bosta prejeli najboljši dve evropski reprezentanci.

Vendar Slovenci o tem še ne razmišljajo, zdaj so z mislimi povsem pri četrtfinalu in Kanadi, ki je na tem prvenstvu več kot upravičila vlogo favorita, ki so jo zasedbi iz Severne Amerike že pred prvenstvom namenili številni košarkarski strokovnjaki. A tako kot Slovenija, ki je na zadnjem obračunu visoko klonila proti Nemčiji, tudi Kanadčani na tem prvenstvu niso več brez praske. Po več kot zanesljivih zmagah v skupinskem delu, ko so po vrsti ugnali Francijo, Libanon in Latvijo, so nato klonili proti Braziliji, zatem pa si na obračunu s Španci po tesni končnici zagotovili mesto v četrtfinalu in hkrati najboljše izhodišče v skupini L.

Kanada spada v ožji krog favoritov za končni uspeh. Foto: FIBA

Medsebojne tekme Slovenije in Kanade: Maribor, 6. avgusta 2006, pripravljalna tekma: Slovenija : Kanada 87:72 Atene, 15. julij 2008, drugi krog olimpijskih kvalifikacij: Slovenija : Kanada 86:70 Atene, 19. avgusta 2010, pripravljalna tekma: Slovenija : Kanada 86:71 Rogaška Slatina, 24. julija 2014, pripravljalna tekma: Slovenija : Kanada 92:80

Powell: Luka ima neverjetne kvalitete

V kanadski zasedbi sicer pogrešajo zvezdnika Denverja Jamala Murrayja, ki je sodelovanje odpovedal zaradi naporne sezone, a se kljub temu lahko pohvalijo z zasedbo, ki se je ne bi branil noben trener. Na zadnjem obračunu proti Španiji so še posebej blesteli RJ Barrett (16), Gilgeous-Alexander (30) in Dillon Brooks (22), ki so skupaj dosegli kar 68 od skupno 88 točk Kanade. Posebno pozornost pa bodo slovenski ljubitelji košarke med drugim zagotovo namenili tudi Dwightu Powellu, sicer soigralcu Dončića pri Dallas Mavericks.

Dwight Powell o Dončiću:

"Veselim se te tekme. So odlična ekipa, Luka pa je očitno eden najboljših košarkarjev na svetu, v kar se lahko vsak dan prepričam v klubu. Luka ima neverjetne kvalitete in potrebnega bo veliko dela, da ga ustavimo. On je motor ekipe, a treba je povedati, da je okoli njega ogromno dobrih košarkarjev, ki jih spoštujemo. Srečala sva se v hotelu, vedno sem vesel, ko ga vidim. Sva dobra prijatelja, a zdaj imava oba v mislih le reprezentanco," je dejal Powell, ob tem pa je pokomentiral tudi blokado, ki jo je Dončić na tekmi z Avstralijo povzročil še enemu članu Dallas Mavericks Joshu Greenu. "Josh tega ni bil najbolj vesel," je v smehu dejal Powell.

Luka Dončić in Dwight Powell Foto: Reuters

Ob tem je kanadski center spregovoril tudi o Lukovi pripadnosti reprezentanci. "Zelo je strasten glede košarke in slovenske reprezentance. Vedno, ko stopi na parket, se lahko čuti njegovo pripadnost. Zelo je ponosen na to, od kod prihaja, in izredno je ponosen, da je Slovenec," je na treningu pred sredinim obračunom še dejal Powell.

Tekmeca v ligi NBA, zdaj pa tudi na reprezentančnem nivoju Foto: Guliverimage

Dončić je bil glavna tematika novinarskih vprašanj v Manili tudi pri ostalih kanadskih akterjih, ki so strnili svoje misli pred srečanjem s Slovenijo. Besedo je imel tudi prvi zvezdnik izbrane vrste Gilgeous-Alexander. "Luka je odličen košarkar, zelo talentiran. Ne glede na to, ali igra v klubu ali za reprezentanco, ni velike razlike. Izjemen je v napadu. Načrt zanj? Tako kot ostale zvezdnike ga je treba v obrambi spraviti v neudoben položaj in ga spraviti iz cone udobja, kolikor je le mogoče. A to ne bo obračun mene in njega, temveč obračun Slovenije in Kanade. Naredili bomo vse, da zmagamo. Morali bomo igrati hitro in agresivno v obrambi, si podajati žogo. Če bomo agresivni na obeh straneh igrišča, potem mislim, da ne bomo imeli težav," je dejal 25-letni član Oklahome, ki je s 23,8 točke na tekmo peti strelec letošnjega svetovnega prvenstva.

Z izbranimi besedami pa je o slovenski izbrani vrsti in predvsem Dončiću spregovoril tudi selektor Kanade Jordi Fernandez, ki je obenem tudi pomočnik glavnega trenerja pri Sacramentu. "Luka je težava ne glede na to, kje in kdaj igra. Ima neverjeten pregled nad igro, zna zadeti, ob tem pa je košarkarsko res inteligenten. Seveda ne bom razkril našega načrta, a zaupam mojim fantom, da bodo v obrambi naredili pravo delo, imamo fante, ki ga lahko držijo v obrambi," je še poudaril 40-letni strateg.

Reprezentanca Kanade: Kyle Alexander, Nickeil Alexander-Walker, RJ Barrett, Luguentz Dort, Trae Bell-Haynes, Dillon Brooks, Kenny Chery, Zach Edey, Melvin Ejim, Shai Gilgeous-Alexander, Kelly Olynyk, Dwight Powell, Phil Scrubb, Thomas Scrubb

