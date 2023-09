Odlična novica za slovensko reprezentanco #video

Slovenskim košarkarjem bo v sredo v četrtfinalu svetovnega prvenstva po treh tekmah prisilnega počitka znova na voljo tudi Jaka Blažič, ta je v torek v Manili opravil tudi prvi trening z ekipo po težavah s hrbtom, ki jih je utrpel na tekmi z Gruzijo. "To je takšna tekma, na kateri pozabiš na vse bolečine in druge stvari in greš stoodstotno proti želenemu cilju," sporoča izkušeni slovenski košarkar.

Verjetno ni bilo slovenskega košarkarskega navijača, ki mu na tekmi z Gruzijo ob nesrečnem "bližnjem srečanju" Jake Blažiča, ki mu je na hrbet padel Tornike Šengelia, ne bi zastal dih. Slovenski košarkar je takrat v bolečinah odkorakal v garderobo, čeprav pregledi na srečo niso pokazali poškodbe hujše narave, pa je 33-letni član Cedevite Olimpije zaradi bolečin izpustil tekme z Zelenortskimi otoki, Avstralijo in tudi Nemčijo.

Na veselje slovenske izbrane vrste pa je Blažič zdaj znova pripravljen za najhujše napore. "Danes sem naredil prvi kontaktni trening, tako da bom na srečanju s Kanado na voljo selektorju. Že prej sem delal individualno, tako da sem nekako ostal v pogonu. Počutje je mnogo boljše, kot je bilo pred dvema dnevoma, gre na bolje. Če bo potrebno, bom igral minuto, če bo treba tudi veliko več, to bo odločitev selektorja. Čaka nas zelo pomembna tekma in verjamem, da bo vsak od nas dal vse, kar ima. To je takšna tekma, na kateri pozabiš na vse bolečine in druge stvari in greš stoodstotno proti želenemu cilju," je slovenskim predstavnikom sedme sile v Manili dejal Blažič.

Jaka Blažič bo proti Kanadi po treh tekmah prisilnega počitka znova nared za igro. Foto: Vid Ponikvar

Ta je z reprezentanco v ponedeljek s čarterskim poletom z Okinave pripotoval v filipinsko prestolnico, kjer je ekipa danes prvič trenirala tudi v pomožni dvorani, ta je približno 15 minut vožnje oddaljena od dvorane Mall of Asia, kjer so izločilni boji. "Potovanje je šlo po načrtih, pot ni bila predolga, uspešno in hitro smo se privadili na novo okolje. Podobna zgodba kot na Okinavi in mislim, da smo dobro pripravljeni na jutrišnjo tekmo," je prepričan Blažič.

Naj se ne ponovi tekma z Nemčijo

Kot je priznal, je bil navdušen nad predstavo Slovenije proti Avstraliji, veliko grenkobe pa mu je pustil obračun z Nemčijo, ki ga je Slovenija visoko izgubila. "Fante je bilo na zadnji tekmi zelo težko gledati s klopi, seveda veliko težje kot na tekmi z Avstralijo. Prvi cilj smo izpolnili, proti Kanadi pa gremo še po drugega in upamo na najboljše. Zavedamo se pomembnosti tega srečanja, zagotovo bo to srečanje, kjer bo vpletenih veliko čustev. A mislim, da smo pripravljeni. Naša generacija je že dobila dve zelo podobni pomembni srečanji, tako na Eurobasketu leta 2017 in potem na olimpijskih igrah, tako da nekaj pozitivnih izkušenj zagotovo imamo. S pozitivno in pravo energijo pa gremo tudi v jutrišnjo tekmo," je še dejal Blažič.

Blažič je prepričan v slovenski uspeh. Foto: FIBA

Kanada ni le eden od zvezdnikov

Pred slovensko reprezentanco bo v boju za polfinale visoka ovira, saj je Kanada na tem prvenstvu pokazala odlične priprave. Veliko bo odvisno tudi od igre prvega zvezdnika ekipe Shaia Gilgeousa-Alexandra, a ta še zdaleč ni edino orožje zvezdniške zasedbe Kanade, ki tako kot Slovenija lovi svoj prvi polfinale na svetovnih prvenstvih. "Mislim, da je prototip dobre obrambe na Shaiju na zadnji tekmi s Španijo pokazal Diaz, ki je držal odlično obrambo, ob tem pa ga je poskušal siliti v napake, ta pa je bil nato prisiljen iskati rešitve na silo. Mislim, da bo tudi naš načrt podoben. Imajo pa tudi druge odlične košarkarje, dobro imajo pokrit prav vsak položaj, v obrambi pa igrajo z res veliko energije in fizično, na vsem prvenstvu kažejo res agresivno obrambo, kar mogoče ni najbolj značilno za NBA-igralce, a oni so res odlični. Vidi se, da si želijo doseči odličen rezultat, zagotovo nas čaka težka tekma," je še povedal Blažič.

