Legendarni Slovenec se je vrnil na mesto, kjer se je pisala zgodovina

"Ne vem, kaj bi rekel. Ponavadi imam pred tekmo občutek ali v eno ali drugo stran, danes pa res ne vem, kako se bo zgodba razpletla. Verjamem v slovenske fante, čeprav je Kanada odlična ekipa. Če bodo igrali tako kot proti Avstraliji, potem so možnosti zagotovo večje, obračun z Nemčijo me ne skrbi, saj se je fantom že med srečanjem na obrazih videlo, da so že pri naslednji tekmi. Seveda pa bo največ odvisno od tega, kako je Luka in koliko je načet," nam je na vprašanje, kako se bo danes razpletla tekma Slovenije in Kanade v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Manili, odgovoril legendarni slovenski košarkar Peter Vilfan.

Ta se je po 45 letih vrnil v mesto, ki mu je dalo ogromno. 14. oktobra 1978 se je namreč z jugoslovansko reprezentanco veselil naslova svetovnega prvaka, potem ko je Jugoslavija v finalu po podaljšku z 82:81 ugnala Sovjetsko zvezo. Čeprav se je tisto prvenstvo igralo v Araneta Coliseumu, ki je bil tokrat le prizorišče prvega in drugega dela prvenstva, pa so se v Vilfanu ob obisku filipinske prestolnice prebudili nostalgični občutki.

Vilfan bo danes stiskal pesti za slovensko izbrano vrsto. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Žena mi je pred mojim odhodom na Filipine dejala, da me že dolgo ni videla tako srečnega. Iskreno smo bili takrat tako osredotočeni na košarko, da si Manile sploh nismo ogledali. Spomnim se samo, da smo bili med prvenstvom v enem izmed trgovskih središč, ko je začelo zelo močno deževati, saj je bil takrat nad Filipini monsun, tako da smo potem šest ur čakali, da smo lahko odšli, ker se je voda dobesedno zlivala z neba," se spominja Vilfan, ki je tokrat imel nekaj časa tudi za raziskovanje Manile.

Medalja, ki jo je prejel leta 1978. Foto: Š. L.

Danes 66-letni Mariborčan je na dolgo popotovanje iz Slovenije do Filipinov prinesel tudi poseben košček zgodovine, saj ima s sabo tudi zlato odličje, ki si ga je jugoslovanska izbrana vrsta priborila na tistem svetovnem prvenstvu. Zasedba Jugoslavije se je takrat veselila velikega uspeha, potem ko je na velikem tekmovanju pod vodstvom Aleksandra Nikolića tistega leta nanizala deset zaporednih zmag. Del izbrane vrste pa je bil tudi takrat 21-letni Vilfan, ki je v izbrani vrsti debitiral leto pred tem, hitro zatem pa doživel tudi enega od vrhuncev svoje kariere. "Takrat je bila jugoslovanska reprezentanca res močna. Bil sem najmlajši v takratni zasedbi, zato sem moral paziti na pokal," se še spominja Vilfan, ki je potem s pokalom v roki zakorakal tudi iz letala v Beogradu po vrnitvi s prvenstva.

Jugoslovanska izbrana vrsta leta 1978: Dražen Dalipagić, Mirza Delibašić, Krešimir Čosić, Željko Jerkov, Dragan Kičanović, Andro Knego, Duje Krstulović, Ratko Radovanović, Zoran Slavnić, Branko Skroče, Peter Vilfan in Rajko Žižić.

A zlato odličje s Filipinov – tem danes, kot zanimivost, predseduje Bongbong Marcos, sin Ferdinanda Marcosa, ki je bil na čelu države leta 1978 – ni edino odličje Vilfana z velikih tekmovanj. V svoji bogati karieri je namreč na stopničkah z izbrano vrsto stal kar štirikrat, ob zlatu iz leta 1978 ima še bron s svetovnega prvenstva štiri leta kasneje v Kolumbiji, bronast in srebrn pa je bil tudi na dveh EuroBasketih. Za Jugoslavijo je zbral 121 nastopov, s čimer se na večni lestvici Slovencev uvršča le za Vinka Jelovca in Iva Daneua. Zatem pa je bil tudi prvi kapetan slovenske izbrane vrste na prvi uradni tekmi leta 1992 v Slovenskih Konjicah, za slovensko izbrano vrsto pa bo pesti močno stiskal tudi danes iz prvih vrst dvorane Mall of Asia, ki je kljub zares visokim cenam vstopnic praktično razprodana.

