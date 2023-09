"Boli. Zelo boli." #video

Razočaranje po porazu slovenske izbrane vrste v četrtfinalu svetovnega prvenstva proti Kanadi (89:100) je bilo razumljivo veliko. Slovenci so kljub veliki želji na koncu ostali tako brez želenega polfinala kot tudi neposredne vozovnice za olimpijske igre. "Borili smo se vse do konca, ponosen sem na fante, a ta poraz boli, zelo boli," je po koncu priznal Mike Tobey.

Slovenski košarkarji so še tretjič v zgodovini na svetovnih prvenstvih pokleknili na četrtfinalni stopnički. Kanada je na koncu na račun boljšega drugega polčasa zmagala s 100:89 in se zavihtela v polfinale, kjer jo čaka obračun s Srbijo. Slovenci so po odličnem delu v drugem polčasu popustili, napram prvemu delu so bili prepočasni v tranziciji, slabše pa so zapirali tudi prostor pod obema obročema, kar so hitri in fizični Kanadčani znali več kot dobro unovčiti.

"Zelo sem razočaran, vemo, kaj je bilo v igri. Verjeli smo v to, mislim, da smo imeli dobre možnosti, v nekaterih delih tekme bi jih lahko boljše izkoristili, a nismo znali. Ko je bila tehtnica tik pred tem, da se prevesi v eno ali drugo stran, so prevladale njihove individualne kvalitete. Na koncu koncev imajo odlično zasedbo, bili so boljši in treba jim je čestitati," je po koncu dejal Klemen Prepelič, ki je bil z 22 točkami drugi strelec Slovenije takoj za Luko Dončićem.

Zelo vidno vlogo pa je na obračunu s Kanado imela tudi sodniška trojica, o delu katere je po koncu srečanja teklo veliko besed. "Nismo odigrali najboljše tekme, Kanadčani so igrali zelo fizično. Skušali smo jim vrniti, a nam ni bilo dovoljeno. Na takšen način je potem težko kljubovati drugi ekipi. Vedeli smo, kako bodo igrali, vedeli smo, da bosta skušala Brooks in Dort onemogočiti Luko in to jima je uspelo, kar je povsem v redu, a kriterij ni bil enak tudi na drugi strani. Danes nam žal ni šlo, Kanada ima odlične košarkarje. Na koncu koncev ni kriterij tisti, zaradi česar smo izgubili, moramo biti boljši. Je pa frustrirajoče, ko imaš takšen občutek po tekmi, kot ga imamo mi," je svoje opažanje strnil Mike Tobey.

"Kljub vsemu smo pokazali naš karakter, tudi po Lukovi izključitvi smo skušali stopiti skupaj, vendar na koncu ni šlo. Na obračun smo prišli s ciljem in željo po zmagi, a se nam na koncu ni izšlo. Borili smo se vse do konca, ponosen sem na fante, a ta poraz boli," je bil jasen Tobey, ki pa se tu ni ustavil. "Iskreno se mi ni zdelo, da je kriterij enak na obeh straneh. Vemo, da bo Luka tarča ostalih ekip, gre za najboljšega igralca na svetu. Na koncu koncev ne vem, ali moramo mi narediti stvari bolje, da ga zaščitimo, ali pa se bo nekaj zgodilo, ker Luka prejema hude udarce ob vsakem stiku z žogo," je bil še jasen Tobey.

Zobe je za četrtfinalno tekmo po treh tekmah prisilnega premora stisnil tudi Jaka Blažič, ki je na koncu na parketu preživel slabih sedem minut. "Na dosegu roke smo imeli zmago, a enostavno je Kanada v drugem polčasu dosegla preveč lahkih košev iz protinapadov. Ob tem so nas skušali provocirati na vsakem koraku, na koncu jim je tudi to uspelo. Zasluženo so slavili, a ostaja grenak priokus, ker mislim, da bi danes lahko tudi mi dosegli to zmago," je dejal Blažič.

Razumljivo je bilo na strani Kanade ob zgodovinski uvrstitvi v prvi polfinale prisotnega veliko veselja, saj so ob olimpijski vozovnici obkljukali še en velik cilj. Blestel je Shai Gilgeous-Alexander, ki je dosegel 31 točk. Glasnega pozdrava s strani filipinskih navijačev pa je bil poleg NBA zvezdnikov Gilgeousa-Alexandra in Dončića deležen tudi še en član Mavericksov Dwight Powell. "Bila je težka tekma, dobro smo se borili. Luka je igral odlično tekmo, morali smo se zelo potruditi, a na srečo smo uspešno sledili svojemu načrtu. Ne bi rekel, da smo Luki zlezli pod kožo, še vedno je imel odlično tekmo. Žal je bil na koncu izključen, tudi mi smo ostali brez košarkarja, to ni način, na katerega si želiš, da se tekma konča, a to je del tekme. Luka je bil za nas odličen izziv," je še dodal kanadski košarkar, ki ga skupaj s soigralci v petek v polfinalu čaka obračun s Srbijo, Slovenija pa bo že v četrtek ob 14.30 po slovenskem času odigrala prvo tekmo za razvrstitev od petega do osmega mesta.

