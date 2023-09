Krvnik Luke Dončića nase opozoril z nenavadnim početjem #video

Sredina četrtfinalna tekma svetovnega prvenstva ni bila le obračun Slovenije in Kanade (89:100), temveč tudi obračun Luke Dončića in Dillona Brooksa, ki sta od prve minute bila hud boj. Da bo na igrišču zelo napeto, je bilo jasno že ob predstavitvi obeh košarkarjev v dvorani Mal of Asia. Dončića so filipinski navijači sprejeli z izjemno toplo dobrodošlico, medtem ko je bil Brooks ob vsakem stiku z žogo deležen glasnega neodobravanja gledalcev, kar jim je ob vsaki dobri potezi na igrišču tudi vrnil. Brooks, ki je po svoji problematičnosti znan tudi v ligi NBA, je bil v obrambi sicer ves čas odgovoren za Dončića, z agresivno igro pa je Slovenca hitro spravil ob živce.

Brooks po izključitvi:

A tako Brooks kot Dončić sta na koncu tekmo končala predčasno. Kanadski košarkar je bil zaradi druge tehnične napake izključen dobrih sedem minut pred koncem tekme, pol minute kasneje pa je na enak način srečanje končal Dončić. A še bolj kot izključitev obeh košarkarjev je na koncu odmevalo početje Brooka, potem ko je zapustil igrišče. Namesto da bi na svojo ekipo počakal v garderobi, je Brooks stal v predoru dvorane in z boksarskimi rokavicami mahal v prazno. S svojim bizarnim početjem je že postal "zvezda" na družbenih omrežjih.

Dillon Brooks getting booed during the introduction in Manila.



The Filipino Lakers fans remember their favorite villain.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/DhaHxAKNMY — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 6, 2023

Brooks je v pretekli sezoni lige NBA med drugim nase opozoril, ko je s pestmi obračunal z Donovanom Mitchllom. Sezono pred tem je bil krilni košarkar med drugim v končnici izključen na srečanju Memphisa z Golden Statom zaradi grobega prekrška nad Garyjem Paytonom II.

Brooks v ligi NBA:

