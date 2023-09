Nov težak udarec za Slovenijo

Kapetan Luka Dončić in soigralci so proti Litvi visoko izgubili.

Kapetan Luka Dončić in soigralci so proti Litvi visoko izgubili. Foto: FIBA

V 24 urah so slovenski košarkarji na svetovnem prvenstvu v Manili doživeli dva težka udarca. Po porazu proti Kanadi v četrtfinalu so visokega doživeli proti Litvi, ta je kapetana Luko Dončića in soigralce premagala s kar 100:84. Najboljša strelca sta bila Luka Dončić z 29 in Jonas Valančiunas s 24 točkami (12 skokov). Naši košarkarji bodo v soboto igrali tekmo za sedmo mesto z našimi zahodnimi sosedi Italijani, Litovce pa čaka sosedski obračun z Latvijo. Petkova polfinalna para sta Srbija - Kanada (10.45) in ZDA - Nemčija (14.40).

SP v košarki 2023, od 5. do 8. mesta

Pričakovano smo uvodoma spremljali zelo odprt dvoboj z veliko koši, kar je navduševalo ljubitelje košarke v areni v Manili. Nekoliko bolje so tekmo odprli Litovci, ki so po dobrih štirih minutah vodili s 16:10. Jonas Valančiunas je takrat dosegel že svojo osmo točko.

Jonas Valančiunas je v prvem polčasu dosegel deset točk. Foto: FIBA

Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ni bil zadovoljen z videnim, zato je pri zaostanku z 12:18 zahteval prvo minuto odmora. Aleksej Nikolić je bil tisti, ki je s trojko približal Slovenijo na 15:18. Kaj kmalu je za navdušenje v areni poskrbel Luka Dončić, ki je vrtel litovskega košarkarja kot na vrtiljaku ter dosegel še koš s korakom nazaj. Na tribuni se je tej potezi nasmejal tudi oče Saša Dončić.

A to ni pomagalo, da bi Slovenija ujela priključek z Litovci, ki so bili zelo natančni pri metih za tri točke. Po peti zadeti trojki iz šestih poskusov so bili pri vodstvu s 27:20, ob koncu prve četrtine pa je na semaforju kazalo že 33:21.

Dončić razpoložen v prvem delu

V slovenski vrsti je bil pričakovano najbolj razpoložen prvi zvezdnik ekipe in reprezentance. Pohvalil se je lahko s tremi trojkami iz treh metov in bil kmalu pri 15 točkah – 19 v prvem polčasu. In ko je zadel met izza črte 7,25 m še Mike Tobey, je bil zaostanek Slovenije zmanjšan na -10 (30:40). Posledica je bila v minuti odmora, ki jo je vzel litovski selektor Kazys Maksvytis.

Zoran Dragić je v drugi četrtini dosegel dve trojki. Foto: FIBA

Naturalizirani košarkar v naši izbrani vrsti je novo zadel sredi druge četrtine in Slovenija je imela po dolgem času manj kot dvomestni zaostanek (35:42). Ko je svoj delež prav tako z dvema trojkama pristavil še Zoran Dragić, je na semaforju kazalo 43:47. A kaj, ko so Litovci vrnili z enako mero in z dvema hitrima trojkama - obe reprezentanci sta v prvem polčasu dosegli po devet trojk – spet pobegnili na deset točk prednosti (53:43), s katero so šli tudi odmor.

Hitro našli priključek, a ga hitro izgubili

Drugi del so bolje odprli Slovenci, ki so se nasprotniku približali na vsega štiri točke (51:55), potem ko je bil dvakrat uspešen Tobey, hladnokrvno pa je trojko zadel tudi Nikolić. Kaj kmalu sta se na črti, ki označuje proste mete, znašla Dončić in Gregor Hrovat, ki sta bila stoodstotno uspešna in Slovenijo približala le še na -2 (55:57).

Dončiću se je v tretji četrtini met zaustavil in je zgrešil ve mete za tri točke. Foto: FIBA

Kakor hitro so se izbranci Aleksandra Sekulića približali, tako hitro so tudi zapravili kredit in kmalu je bilo že 66:55 za Litvo. Kapetanu Dončiću se je povsem zaustavil met za tri točke in je po uspešno zadetih prvih treh metih zgrešil nadaljnjih osem.

Naši košarkarji niso našli ritma, kako priti do svoje igre. Košarkarje je načenjala utrujenost, zatekali so se metom za tri točke - kar 40 trojk so vrgli in jih zadeli 15. Vendarle so morali obračun z Litvo igrati manj kot 24 ur po porazu s Kanado v četrtfinalu. V sklepni del so tako vstopili z zaostankom 12 točk (63:75).

Slab vstop v zadnji del in visok poraz

Mindaugas Kuzminskas je hitro ob začetku zadnje četrtine zadel novo trojko, svojo četrto, in Litva je prišla do ogromne prednosti petnajstih točk. Kmalu zatem se je razveselil uspešnega meta za tri točke še Margiris Nomantas, za nadaljevanje naleta pa je poskrbel Valančiunas in Litva je dobrih osem minut pred koncem vodila s 83:65.

Razmerje sil se ni nič spremenilo do konca obračuna. Slovenija ni imela odgovora, kako se približati Litvi, ki je na koncu slavila visoko zmago s 100:84 in Sloveniji v 24 urah tako zadala drug težak udarec. Našo reprezentanco v soboto čaka dvoboj z Italijani za sedmo mesto.

Kako Dončić pred tekmo daje podpise

Lahko bi rekli, da so tekme od 5. do 8. mesta povsem nepotrebne, glede na to, da so vozovnice za olimpijske igre v Parizu že oddane. Najboljši evropski državi bosta Srbija in Nemčija, ki sta tako že neposredno uvrščeni v Pariz, medtem ko bodo morale preostale izbrane vrste v kvalifikacije, ki bodo julija prihodnje leto, med njimi tudi Slovenija.

Današnja dvoboja Slovenije in Litve ter Italije in Latvije zato nista imela prav nobenega pomena in sta bila utrujenim košarkarjem odveč.

Latvijci premagali Italijane

V prvem četrtkovem obračunu so košarkarji Latvije premagali Italijane s 87:82. Pri Latviji je bil z 28 točkami najuspešnejši Andrejs Gražulis, Aigars Škele je dodal 12 točk in devet podaj. Za italijansko izbrano vrsto je 20 točk prispeval Luigi Datome.

Petkova polfinalna para sta Srbija - Kanada (10.45) in ZDA - Nemčija (14.40).