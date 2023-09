Prost dan za najboljše, na sporedu znova obračuni za razvrstitev

Slovenski košarkarji imajo dan po veliki zmagi nad Avstralijo na svetovnem prvenstvu prost dan. Slovenci bodo tako kot ostale reprezentance, ki so se uvrstile med najboljših 16, znova na delu v nedeljo. Bodo pa danes na igrišče znova stopile reprezentance, ki se borijo za razvrstitev od 17. do 32. mesta.

SP v košarki 2023, 9. dan

Košarkarji Slovenije so po štirih tekmah ena od štirih neporaženih reprezentanc na 19. svetovnem prvenstvu na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji. Z zmago nad tretjo reprezentanco na lestvici Fibe Avstralijo so si zagotovili četrtfinale, naslednja tekma pa jih čaka v nedeljo, ko se bodo ob 13.10 pomerili z Nemčijo, ki je tako kot Slovenija na tem prvenstvu še brez poraza. Zmagovalec tega obračuna bo tudi zmagovalec skupine K in se bo v četrtfinalu pomeril z drugo reprezentanco skupine L, kjer se bodo Kanadčani, Latvijci, Španci in Brazilci v nedeljo udarili za dve četrtfinalni vstopnici. Drugouvrščeno ekipo K pa tako čaka srečanje z zmagovalko skupine L.

Lestvice:

