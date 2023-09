Po dramatični zadnji minuti slovo Slovenije z zmago, Latvijci so se poigrali s sosedi

Izgubili so prejšnje tri tekme in ostali brez boja za kolajne, a slovenski košarkarji se od svetovnega prvenstva vendarle poslavljajo z zmago. V Manili so na tekmi za končno sedmo mesto po dramatični zadnji minuti premagali Italijane z 89:85. Tretjino točk za Slovenijo je prispeval Luka Dončić (29). Na tekmi za peto mesto je Latvija z 98:63 nadigrala Litvo, Arturs Žagars pa je poskrbel za nov rekord svetovnih prvenstev.

SP v košarki 2023, tekmi za peto in sedmo mesto

Po porazih z Nemčijo, Kanado in Litvo je slovenska košarkarska reprezentanca na tekmi za sedmo mesto le popravila vtis. Z zmago nad Italijani z 89:85 je izenačila najboljši dosežek Slovenije na svetovnih prvenstvih. Z 29 točkami, desetimi skoki in osmimi asistencami je bil najboljši posameznik v dresu Slovenije Luka Dončić. Imel je sicer kar devet izgubljenih žog. Mike Tobey je tekmo končal z 12 točkami, Zoran Dragić pa z desetimi. Več kot običajno je dal Žiga Dimec (osem točk), dve pomembni trojki pa je zadel Jakob Čebašek. Pri Italijanih je z 22 točkami izstopal Marco Spissu, Simone Fontecchio jih je dodal 16.

Italijani hitro ušli na plus osem

Devet točk v prvi četrtini Foto: Reuters Selektor Aleksander Sekulić je na tribuni pustil Jako Blažiča (hrbet) in Klemna Prepeliča (stegenska mišica), spremembo pa je naredil tudi v prvi peterki: ob Luki Dunčiću, Alekseju Nikoliću, Binetu Prepeliču in Miku Tobeyju je začel še Gregor Hrovat in ne Zoran Dragić. Z dvema trojkama in atraktivnim zabijanjem Nicole Mellija so Italijani povedli z 8:4. Po drugi izgubljeni žogi in zgrešenih uvodnih treh metih Dončića je selektor prvo minuto odmora vzel že v četrti minuti. A nasprotnik je z več energije dosegel še nekaj lahkih košev in vodil že s 14:6. Tudi Italijani so nad Dončićem igrali zelo agresivno obrambo (Sekulić je zato kar sredi četrtine protestiral pri italijanskem selektorju Gianmarcu Pozzeccu), a je v zaključku prve četrtine le dal devet točk (dva koša iz igre) in Slovenija se je približala na 15:18. Je pa tokrat vendarle že v prvi četrtini priložnost za igro dobil Žiga Samar.

Atraktivne asistence Dončića za preobrat

Giampaolo Ricci Foto: Reuters Drugo četrtino je Slovenija odprla z delnim izidom 5:0, po akciji s tremi točkami na prejšnjih tekmah pozabljenega Gregorja Glasa pa povedla s 23:20. A vodstvo Slovenije je bilo kratkotrajno. Ko je Gabriele Procida po nesreči s komolcem po nosu udaril Dragića, ga je ta zaustavil z nešportno osebno napako in Italija je vodila z 29:26. Zaključek polčasa je bil izenačen, z dvema izjemnima podajama (Binetu Prepeliču in Žigi Dimcu) je navdušil Dončić. Edini koš druge četrtine je Luka dosegel minuto pred koncem, je bila pa to trojka za najvišjo prednost na tekmi (42:38). Za izid polčasa 42:41 za Slovenijo je bil z 12 točkami tudi prvi strelec (še po štirje skoki in asistence ter tri izgubljene žoge), Tobey in Prepelič sta jih dala po sedem, Dimec šest. V vrstah Italije je bil z devetimi točkami najboljši strelec Marco Spissu.

Drugi polčas začeli z delnim izidom 15:5

Luka Dončić je zadeval trojke, pa tudi delil lepe podaje. Foto: FIBA Začetek drugega polčasa (prve tri minute in pol) je bil za Slovenijo vrhunski. Za delni izid 15:5 in najvišjo prednost na tekmi s 57:46 so trojke v nizu zadeli Hrovat, Tobey in Dončić (skupaj sedem njegovih točk). Iz zvočnikov dvorane v Manili je prvič igrala Golica. Ob boljši obrambi Slovencev se je Italijanom za nekaj minut zaustavil met in razlika je narasla tudi na 15 točk. Atraktiven pa je bil zaključek tretje četrtine: z velike razdalje sta zadela oba najboljša strelca na tekmi, in sicer Dončić (26 točk) štiri sekunde do konca, Spissu (17) pa v zadnji sekundi. Pred zadnjimi desetimi minutami na tem prvenstvu so tako Sekulićevi varovanci vodili s 70:60.

Dramatična zadnja minuta

Mike Tobey je to prvenstvo odigral toplo-hladno. Foto: FIBA To je bila tekma, ki ni veliko štela in zato je bilo težko ostati zbran. In zato nihanja enih in drugih. V prvih petih minutah zadnje četrtine so se Italijani po delnem izidu 12:3 približali na točko zaostanka. Dobre štiri minute do konca je bil rezultat poravnan (76:76). A se je s trojko za vodstvo z 79:76 še kot zadnji od Slovencev med strelce vpisal Jakob Čebašek. A Spissu je odigral svojo najboljšo tekmo na prvenstvu (pred tekmo njegovo povprečje 11 točk), po njegovih petih zaporednih točkah (skupaj 22 točk) sta bili ekipi spet izenačeni (83:83). Končnica tekme je bila zares napeta. Po podaji Dončića je Čebašek 40 sekund pred koncem zadel še eno trojko (86:85), nato pa je Hrovat izsilil osebno napako Italijanov v napadu. Naslednji napad Slovencev so prekinili z osebno napako, Hrovat je zadel oba prosta meta in zmaga je bila slovenska (88:85). Sledila je še izgubljena žoga Italijanov.

Legendarni 35-letni Luigi Datome, ki je odigral zadnjo tekmo v svoji bogati karieri, je dal eno točko. Z aplavzom so ga nagradili, ko je tri minute pred koncem tekme sedel na klop.

V boju za 5. mesto so Latvijci zanesljivo premagali Litovce. Foto: FIBA

Latvija zanesljivo do 5. mesta, finale v nedeljo

Arturs Žagars je s 17 asistencami proti Litvi postavil nov rekord svetovnih prvenstev. Foto: Reuters V drugem sosedskem obračunu je Latvija nadigrala Litvo (98:63). Pri Latvijcih, ki so na svojem premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu osvojili končno peto mesto, sta bila najbolj učinkovita Arturs Kurucs z 20 in Rolands Šmits s 17 točkami, medtem ko je Arturs Žagars za zmago prispeval 17 podaj. S tem je Žagars postavil nov rekord, saj je zbral največje število asistenc na dosedanjih svetovnih prvenstvih. Dosedanja rekorderja v tem košarkarskem elementu sta bila Hrvat Toni Kukoč in Južni Sudanec Carlik Jones s 15 podajami. Kukoč je ta rekord postavil na mundialu v Kanadi 1994, Jones pa na letošnjem turnirju na Filipinih in Japonskem ter v Indoneziji.

Boja za kolajno sledita v nedeljo. Presenetljivo bomo spremljali evropski finale med Srbi in Nemci. Prvi so v polfinalu razorožili Kanadčane (95:86), drugi Američane (113:111). Dvoboj za naslov prvaka se bo začel v nedeljo ob 14.40, tekma za bron pa ob 10.30.