Američan po velikem razočaranju brez milosti: Katastrofalno. To je vse.

Čeprav reprezentanca ZDA pred začetkom tega prvenstva ni zbrala niti približka svoji najmočnejši zasedbi, so varovanci Steva Kerra kljub temu spadali v ožji krog favoritov za končni uspeh. Kot veleva že nekakšno nenapisano pravilo, je vse drugo kot zlato odličje za ameriško zasedbo razočaranje, čeprav so v zadnjih letih že nekajkrat dobili lekcije s strani preostalih reprezentanc. Nič drugače ni niti letos, saj so morali Američani po Litvi v drugem delu prvenstva tokrat priznati premoč še Nemčiji in se bodo v nedeljo proti Kanadi borili za bronasto odličje.

Američani in Nemci so v drugem polfinalu poskrbeli za pravo strelsko poslastico, gledalci so uživali v izjemni napadalni košarki z obeh strani, Američani so ob vodstvu Nemčije na koncu še zagrozili, a jim do preobrata ni uspelo priti. Z 224 doseženimi točkami je bil to obračun z največ doseženimi točkami po letu 1994, ko sta reprezentanci ZDA in Rusije na takratnem svetovnem prvenstvu skupaj dosegli 228 točk.

Steve Kerr se bo z reprezentanco ZDA boril za bronasto odličje. Foto: Guliverimage

Brunson brez milosti: Katastrofalno

Po tekmi je bilo razočaranje v zasedbi ZDA ogromno, pred predstavnike sedme sile je stopil nekdanji soigralec Luke Dončića Jalen Brunson, ki ni bil zadovoljen s tem, kar je prikazal na igrišču. "Katastrofalno. To je vse, kar lahko povem o svoji predstavi. Od nas se vedno pričakuje, da bomo prvaki, zaradi naše zgodovine. Ta poraz nas bo zagotovo nekaj časa bolel, a že jutri bomo pripravljeni na nov boj. To je težek poraz, a pripravljeni bomo na boj za bron," je dejal Brunson, ki je dosegel 15 točk, podelil je tudi sedem asistenc.

"Čestitke Nemčiji, zaslužili so si zmago, bili so naravnost fantastični. Nemci so imeli odgovor na vsako našo potezo, ponosen sem na svoje fante, odigrali so zelo pogumno in hrabro. Na koncu smo imeli priložnost, a nismo našli poti. Največji problem smo imeli v obrambi, nikakor jih nismo mogli zaustaviti, res moram pohvaliti Dennisa Schröderja, ki je opravil odlično delo. Morali bi začeti bolj trdo, s tem bi postavili ritem tekme, a to nam ni uspelo," pa je srečanje orisal selektor ZDA Steve Kerr.

Srečanje v Manili je iz prve vrste spremljal tudi Carmelo Anthony, ki je bil po koncu polfinala razočaran. Foto: FIBA

Američani so še toliko bolj razočarani, saj so želeli z zlatim odličjem odgovoriti na kritike, ki so na reprezentanco letele vse od zadnjega svetovnega prvenstva, ko je njihova reprezentanca prvenstvo končala šele na sedmem mestu. Velik obliž na rane je bila nato zlata kolajna na olimpijskih igrah v Tokiu, tokrat pa se je znova zataknilo v boju za vrnitev na svetovni vrh.

"Rad sem del te reprezentance, tudi fantje v tem uživajo. Smo unikatni, imamo ogromno odličnih košarkarjev. Za vse te igralce je bila to odlična izkušnja, ne le da igrajo za svojo državo, temveč je tudi korak naprej v njihovih karierah. Ker smo del tega turnirja, smo ves čas na udaru, sam ne bi mogel biti bolj ponosen na te fante. Ta ekipa je odlična, vredna tega velikega tekmovanja, fantje so res predani reprezentanci," je bil kljub porazu ponosen Kerr.

Svet ujel Američane

Tako kot v zadnjih letih se je tudi tokrat pokazalo, da razkoraka med reprezentanco ZDA, če ta res ne zbere najboljše All-Star zasedbe, in preostalimi svetovnimi silami ni več, ob tem pa je precej neizkušena ameriška zasedba padla še pod pritiskom po odličnem rezultatu, ki je ob 16 olimpijskih naslovih in petih osvojenih svetovnih prvenstvih stalnica v izbrani vrsti ZDA. "To je še en dokaz več, da je košarka zadnjih 30 let postala globalni šport. Težko je, to ni več let 1992. Vsi igralci, trenerji, ekipe po svetu so postale boljše, zato ni enostavno zmagati svetovnega prvenstva ali olimpijskih iger," je dejal Kerr.

Nemci so se prvič zavihteli v finale svetovnega prvenstva. Foto: FIBA

Tako kot je Luka Dončić dejal, da sta zanj najboljša košarkarja na svetu "Evropejca, Nikola Jokić in Giannis Antetokounmpo," pa se je tudi v polfinalu pokazalo, da na tem prvenstvu najboljšo košarko igrata evropski reprezentanci Nemčija in Srbija, ki bosta v nedeljo v prvem evropskem finalu po letu 2006, ko sta za zlato odločali Španija in Grčija, podali odgovor, kdo je letos najboljši na svetu, medtem ko Američane čaka pravi derbi s prav tako zelo zvezdniško zasedbo Kanade. Tako se lahko zlahka zgodi, da bodo Američani še drugo prvenstvo končali brez odličja. Do zdaj so bili na svetovnih prvenstvih bronasti štirikrat, nazadnje leta 2006.

Nemci prvič v finalu

Na drugi strani bodo Nemci, ki so na tem prvenstvu v izjemni formi, igrali v svojem prvem finalu, v katerem je cilj jasen. "To je posebna skupina fantov, vsi ves čas držimo skupaj, tudi ko se nam zalomi, znamo najti pot nazaj. Čaka nas še ena tekma, danes bomo malce uživali v tej zmagi, potem pa se bomo osredotočili na nedeljo in zadnji korak do velikega uspeha," je po srečanju dejal selektor Nemčije Gordon Herbert.

Boji za medalje na SP: Za tretje mesto (Manila):

Nedelja, 10. september:

10.30 ZDA - Kanada Finale (Manila):

Nedelja, 10. september:

14.40 Nemčija - Srbija

Preberite še: