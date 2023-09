Sekulić prisluhnil Dončićevi želji #video

Slovenski košarkarji so na prvi tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta na svetovnem prvenstvu izgubili z Litvo (84:100) in se bodo v soboto na zadnjem srečanju prvenstva za končno sedmo pomerili z Italijo (10.45). Slovenci bi v primeru zmage izenačili svoj najboljši izid na svetovnih prvenstvih. "Poskusili smo izvleči maksimum," je po koncu dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Obračun, za katerega je večina košarkarskih navdušencev še pred začetkom svetovnega prvenstva pričakovala, da bo odločal o morebitnih potnikih na olimpijske igre, je bil brez pravega rezultatskega pomena, kar se je močno poznalo sploh v prvem polčasu, v katerem je tekma za razvrstitev bolj spominjala na All-Star obračun. Litovci, ki so imeli dan več od počitka od Slovencev, so si se že v prvi četrtini priigrali prednost, ki je do konca srečanja niso več izpustili iz rok, Slovenci pa so tako doživeli še svoj tretji zaporedni poraz na prvenstvu.

"Igrali smo na zmago, za nas je vsaka tekma pomembna, okoliščine pa so bile takšne kot so bile, tako da nam niso bile pisane na kožo. Poskusili smo izvleči maksimum. Ko smo še imeli nekaj energije, je na parketu vse skupaj še nekako izgledalo, enostavno pa nismo šli peterke, ki bi nam dala tisto kar smo potrebovali. Nismo mogli izenačiti njihove energije, na koncu pa smo za to plačali ceno," je po koncu srečanja dejal selektor Aleksander Sekulić.

Dončić je tekmo končal pri 29 točkah in z večjo minutažo kot je bilo pričakovati. Foto: FIBA

Vloga najboljšega strelca je znova pripadla Luki Dončiću, ki je dosegel 29 točk, na parketu pa je nasprotno od pričakovanj in "nepomembnost" tekme preživel več kot 37 minut. "Luka je danes sam dejal, da želi igrati, da se dobro počuti in da si želi zmage. Res je tekmovalen, ne vem, kje je našel energijo. Ne glede na vse je bil naš najboljši mož, vse je skušal motivirati in fante spraviti na želeni nivo. To je odraz njegovega karakterja, fante je skušal potisniti do limitov. Žal mi je, da mu niso vsi igralci sledili. S tem dokazuje, koliko mu pomeni igranje za Slovenijo in da v to vlaga vso svojo energijo," je odločitev o veliki vlogi slovenskega kapetana tudi na tekmi, ki ni odločala o ničemer razložil Sekulić.

Preventivni počitek za Blažiča in Prepeliča

Tudi zaradi nepomembnosti srečanja je tekmo izpustil Jaka Blažič, ki po poškodbi še ni povsem nared, v drugem polčasu pa na parket ni stopil niti Klemen Prepelič. "Nismo želeli tvegati, enostavno je preveč rizikov za te tekme, zato sta oba dobila nekaj več počitka, saj je Klemen začutil bolečino v mišici," je še povedal Sekulić.

Hrovat po srečanju z Litvo:

Slovenci so na 20. medsebojni tekmi z Litvo še trinajstič izgubili. "Imeli smo manj kot 24 ur za pripravo, mislim, da smo bili kar iztrošeni od prejšnje tekme. A to izgovor. Nismo se držali plana tekme. Tretjo četrtino smo dobro odprli, nato pa so spet odlepili. Na vsako tekmo se želimo maksimalno pripraviti, malce je težje, če imaš manj časa. Bili smo večino časa v tekmi, tega nismo znali izkoristiti. Upam pa, da nam uspe prvenstvo zaključiti z zmago," je po srečanju dejal Zoran Dragić.

Kako težko se je bilo po težkem porazu s Kanado pripraviti na nov obračun, na katerem so si, kljub temu da je imela le prestižni značaj želeli zmage, je priznal tudi Gregor Hrovat. "Igrati novo tekmo le dan po takšnem porazu je res težko. Mislim, da danes nismo bili izčrpani le fizično, temveč tudi psihično. V obrambi nismo ujeli pravega ritma. Ko ne igramo naše obrambe sploh proti taki reprezentanci kot je Litva, je zelo težko. Vseeno si želimo dokazati, da nismo zastonj med najboljšimi osmimi reprezentancami sveta. Tudi proti Italiji bomo šli na vse ali nič in verjamem, da lahko zmagamo," je povedal Hrovat.

Slovenija bo v soboto dopoldan še zadnjič nastopila na 19. SP. Njen tekmec v boju za sedmo mesto, kar je njena doslej najvišja uvrstitev na mundialih, bo reprezentanca Italije.

Litva : Slovenija 100:84 Dvorana, gledalcev 11.000, sodniki: Kallio (Kanada), Bermudez (Mehika), Batista (Portoriko).

Slovenija: Dimec 2 (2:2), Dončić 29 (11:16), Dragić 12, Glas 3, Hrovat 6 (4:4), Nikolić 14 (4:4), K. Prepelič 2 (2:2), B. Prepelič 3, Tobey 13.

Litva: Brazdeikis 15, Dimša 9, Jokubaitis 8, Kuzminskas 14, Motiejunas 4, Normantas 8, Sedekerskis 4 (2:2), Sirvydis 14, Valančiunas 24 (8:8).

Prosti meti: Slovenija 23:28, Litva 10:10.

Met za dve točki: Slovenija 8:20, Litva 8:14.

Met za tri točke: Slovenija 15:40 (Dončić 4, Dragić 4, Tobey 3, Nikolić 2, Glas, B. Prepelič), Litva 14:25 (Kuzminskaks 4, Dimša 3, Brazdeikis 3, Normantas 2, Sirvydis 2).

Skoki: Slovenija 33, Litva 30.

Osebne napake: Slovenija 18, Litva 22.

Pet osebnih: /

