Nov velik udarec za Američane: "To res boli."

Košarkarji Kanade so v tekmi za tretje mesto po pravi drami in podaljšku s 127:188 ugnali reprezentanco ZDA in se razveselili svojega prvega odličja na svetovnih prvenstvih, Američani pa so že drugo prvenstvo končali brez odličja. "Dali smo vse od sebe, se borili … Boli, zelo boli," je skrušeno po koncu priznal Mikal Bridges, ki je sicer zadel neverjetno trojko za podaljšek.

Ameriška izbrana vrsta je po koncu prejšnjega svetovnega prvenstva, na katerem je leta 2019 osvojila samo sedmo mesto, letos napovedala boj za naskok nazaj na vrh, a se bodo Američani iz Azije znova vrnili brez tako želenega odličja. Zasedba Steva Kerra je po podaljšku na tekmi za tretje mesto klonila proti Kanadi in se bo v domovino vrnila praznih rok s četrtim mestom. Američani so brez odličja svetovnega prvenstva ostali tudi leta 2002, ko so domače prvenstvo v Indianapolisu končali na šestem mestu.

Za reprezentanco, ki je na velikih tekmovanjih navajena osvajati odličja oziroma kar naslove, je četrto mesto zagotovo veliko razočaranje. Kljub temu da na prvenstvo, ki so ga gostili Indonezija, Filipini in Japonska, niso pripeljali niti približka svoji najmočnejši zasedbi, so kljub temu spadali v sam vrh kandidatov za končni uspeh. Zaradi bolezni je Steve Kerr že pred srečanjem s Kanado ostal brez Paola Banchera, Jarena Jacksona Jr. in Brandona Ingrama, kljub temu da je Mikal Bridges v zadnji sekundi rednega dela zadel neverjetno trojko, to ob razpoloženem Dillonu Brooksu Američanom ni pomagalo in so obračun končali sklonjenih glav.

Trojka Bridgesa za podaljšek:

MIKAL BRIDGES HITS THE GAME-TYING THREE 💥💥💥#FIBAWC x #WinForUSA 🇺🇸 pic.twitter.com/cnkKgt2SL0 — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

Še drugo prvenstvo brez odličja

Reprezentanca ZDA tako tudi po letošnjem prvenstvu ostaja pri štirih bronih s svetovnih prvenstev, ob tem imajo Američani v svoji zbirki še tri bronasta odličja in pet naslovov prvaka. "Mislim, da smo bili danes preslabi v obrambi. Dali smo vse od sebe, se borili … Boli, zelo boli," je po koncu skrušeno priznal Bridges, ki je z noro trojko po zgrešenem prostem metu v zadnji sekundi rednega dela Američanom zagotovil podaljšek. "Namerno sem zgrešil drugi prosti met in upam, da se bo odbila v pravo smer. Na srečo se je, a to zdaj ni več pomembno," je bil vidno razočaran Bridges.

"Res mi je hudo za moje fante, ki so zadnjih šest tednov vse vložili v to reprezentanco. Brez treh pomembnih členov nam je bilo danes zelo težko. Sam sem bil tudi dela štaba leta 2019, ko smo bili sedmi. Zavedam se, da naša reprezentanca ni osvojila zlata že vse od leta 2014. Težko je, ker so reprezentance postale zelo močne, dolgo igrajo skupaj in tekmovanje je res na visokem nivoju. Z našo ekipo je težko zgraditi kontinuiteto, ker se spreminja iz tekmovanja v tekmovanje. NBA svet je povsem drugačen od Fibinih tekmovanj in svetovnega prvenstva. Zagotovo bi se lahko od ostalih reprezentanc veliko naučili, no, pa tudi oni od naše," je še dejal Kerr.

Steve Kerr se bo s svojimi varovanci v ZDA vrnil brez odličja. Foto: Guliverimage

Brooks se je zahvalil "sovražnikom"

Razumljivo pa je bilo razpoloženje povsem drugačno v vrstah Kanade, ki je osvojila svoje prvo odličje na svetovnih prvenstev. Blestel je Dillon Brooks, ki je dosegel 37 točk. Brooks je sicer s svojim na trenutke bizarnim in kontroverznim obnašanjem, ki je zaznamovalo tudi njegovo NBA kariero, verjetno eden izmed najmanj priljubljenih košarkarjev na Filipinih, ki jim je posebno "zahvalo" namenil tudi na novinarski konferenci po tekmi. "Rad bi se jim zahvalil, da me gledajo. To mi pomaga, da sem samo boljši in boljši. To me samo dodatno motivira," je v svojem slogu odgovoril Brooks.

Kanadčani so se razveselili bronastega odličja. Foto: FIBA

"Ta ekipa je posebna, začeli smo pisati posebno zgodbo, ki se je šele začela. Košarkarji so zgradili značaj, ki smo ga danes pokazali. Dokazali smo, da lahko počnemo velike stvari," je po koncu dejal selektor Kanade Jordi Fernandez, ki se je v komentarju po tekmi zahvalil svoji ženi, nato pa še Davidu Blattu, ki je v reprezentanci Kanade opravljal vlogo svetovalca. "On je moj angel, vedno nam je na voljo, zato hvala," sej v čustvenem nagovoru Blattu, ki se že nekaj let bori z multiplo sklerozo, ki ga je prikovala na invalidski voziček.

