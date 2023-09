Obnovili košarkarsko igrišče in donirali deset tisoč evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z letošnjo akcijo so v Eurospinu skupaj z Zvezo prijateljev mladine zbrali skupaj deset tisoč evrov za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin. Poleg tega so pri Eurospinu v sodelovanju z Osnovno šolo Zadobrova in s projektom Vesela košarka Jaka Blažič obnovili tudi košarkarsko igrišče OŠ Zadobrova.

Podjetje Eurospin Eko in Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) sta letos že šestič združila moči v želji, da bi otrokom in njihovim staršem omogočila vsaj malce bolj brezskrbno otroštvo. V Sloveniji pomoč potrebuje več kot 13 tisoč otrok in vsakršna podpora, še posebej dandanes, je še kako dobrodošla.



Z letošnjo akcijo so zbrali skupaj deset tisoč evrov. Poleg zbiranja sredstev za nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogroženih družin so pri Eurospinu v sodelovanju z Osnovno šolo Zadobrova in s projektom Vesela košarka Jaka Blažič tudi obnovili košarkarsko igrišče OŠ Zadobrova, na katerem je v četrtek potekal sklepni dogodek letošnje kampanje.

"Navdušeni smo nad prijazno gesto Eurospina in njihovim zanimanjem nad spodbujanjem gibanja otrok in mladostnikov, ki obiskujejo našo osnovno šolo. Prepričan sem, da bo prenovljeno košarkarsko igrišče motiviralo še več učencev, da se razgibajo in trenirajo svoje košarkarske sposobnosti," je povedal Vlado Znoj, ravnatelj Osnovne šole Zadobrova.