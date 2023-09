Nikoli ni prezgodaj za učenje tujih jezikov

Ondina Naterer Foto: Berlitz Na trgu je veliko jezikovnih šol, ki ponujajo jezikovne tečaje tako za otroke kot odrasle. Ena izmed njih je svetovno znana šola Berlitz, ki se ponaša s 145-letno tradicijo in je prisotna po vsem svetu. Njihova posebnost je predvsem inovativna učna metoda – Berlitz metoda, ki je prva znana metoda poučevanja s potopitvijo v tuji jezik in je povzročila prenovitev tradicionalnih načinov učenja jezikov. Kako pa to poteka v praksi? Pogovarjali smo se z osmošolko Ondino Naterer in šestošolcem Orlandom Natererjem, ki sta nam razkrila, kako poteka njuno učenje.

Kako dolgo se že učita tujega jezika? Kateri jezik se učita?

Na Berlitz sva se vpisala že v vrtcu. Začela sva z učenjem angleškega jezika, sčasoma pa so se pridružili še nemščina, francoščina in letos tudi italijanščina.

Orlando Naterer Foto: Berlitz

Meniva, da znanje tujega jezika odpira vrata v svet in omogoča nova prijateljstva. Tako sva na primer pri drsanju spoznala dva Američana, s katerima sva se lahko pogovarjala v njunem jeziku. Z njima sva tudi kasneje ohranila stike, prav tako pa sta tudi po njihovi vrnitvi v Ameriko v rednih stikih ostali obe družini.

Kako vama dodatno učenje tujega jezika pomaga v šoli?

Omogoča nama lažje sodelovanje pri pouku in boljše ocene.

Kako poteka vajino učenje? Kako so videti učne ure?

Učenje pri Berlitzu je zelo sproščeno, v manjših skupinah in z izjemno prijaznimi učitelji. Pri učnih urah se pogovarjamo izključno v tujem jeziku, rešujemo pisne naloge in si ogledamo kakšne filmčke. Ne manjka niti raznih zabavnih, poučnih igric in ogromno smeha, tako da je vedno zelo zabavno.

Foto: Berlitz

Kaj svetujeta drugim otrokom, ki imajo težave z jeziki?

Najin nasvet je: nikoli ni prezgodaj! Tako da naj se kar opogumijo in začnejo dodatno učenje v jezikovni šoli. Pri tem predlagava predvsem Berlitz.

