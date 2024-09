Prvi šolski dan je tu: fazane porisali celo s spreji #foto

Poletnih počitnic je konec in poleg osnovnošolcev so šolske prostore na prvi šolski dan spet napolnili tudi srednješolci, dijaki prvih letnikov pa se ob tako imenovanem fazaniranju niso izmaknili tradiciji porisovanja teles. Šolske klopi je zasedlo 276.700 šolarjev, med njimi okoli 84 tisoč dijakov in 192.774 učencev. Prvič je šolski prag prestopilo tudi 20.173 prvošolcev.

Že nekaj let obstaja tradicija tako imenovanega fazaniranja, ko starejši dijaki popišejo tiste, ki vstopajo v prvi letnik srednje šole.

Foto: Gaja Hanuna

Na ljubljanskih ulicah smo ujeli nekaj dijakov, ki so bili del tradicionalnega fazaniranja. Letos so dijake, ki so vstopili v prvi letnik srednjih šol, tako imenovane fazane, porisali celo s spreji. Do zdaj je obveljalo, da so dijake običajno popisali s flomastri in črko f.

Foto: Gaja Hanuna

Več fotografij s fazaniranja v Ljubljani si oglejte v spodnji fotogaleriji:

