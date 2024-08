Potrebščine za prvošolca v povprečju 60 evrov, za devetošolca 160 evrov

Po podatkih Mladinske knjige starši za nakup šolskih potrebščin za prvošolce v povprečju odštejejo 60 evrov brez šolske torbe. Cene šolskih torb se sicer gibljejo med 85 in 250 evri, s tem da najdražja, ki je običajno kakovostnejša, vključuje dve peresnici in vrečko za čevlje.

Vsa gradiva, učbenike in delovne zvezke, za prvo triado osnovne šole dobijo učenci brezplačno v šolah. Glede na to, da so seznami od šole do šole različni, se razlikujejo tudi zneski za nakup potrebščin, ki jih otroci potrebujejo.

"Posamezne potrebščine se na trgu dobijo v zelo različnih izvedbah in po različnih cenah: odvisno od kakovosti, proizvajalca in cen, ki jih ima določen prodajalec. To se odraža tudi v sami ponudbi Mladinske knjige," so pojasnili za STA.

Izbira učbenikov in delovnih zvezkov pa je v domeni šol, učiteljev in ravnateljev, zato so med posameznimi šolami velike razlike. Izbiro delovnih zvezkov pa potrdijo tudi sveti staršev. Sicer se cene teh od lani po navedbah Mladinske knjige niso bistveno spremenile.

"Če ilustriramo s primerom: za deveti razred je na seznamih od štiri do dvanajst delovnih zvezkov, odvisno od šole, zato se močno razlikujejo tudi zneski. Povprečen znesek nakupa je okoli 100 evrov," so navedli. Če k temu prištejemo še šolske potrebščine (okoli 50 evrov) in najcenejši nahrbtnik (52,47 evra), se povprečen strošek za devetošolca povzpne na okoli 200 evrov. Učbenike si učenci lahko sicer izposodijo iz šolskih skladov.

Na pomoč pri nakupu potrebščin tudi dobrodelne organizacije

Številni so se tako po pomoč s šolskimi potrebščinami obrnili tudi na Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), ki je v juniju začela polniti program Polna šolska torba. "Doslej smo s pomočjo akcije Poštar Pavli polnili šolske torbe in s pomočjo dobrih ljudi nabrali že 56.500 kosov šolskih potrebščin, ki jih naše članice društev že razdeljujejo otrokom. Društva, ki so se prijavila v ta program, so letos prejela že 22.600 evrov za nakup delovnih zvezkov," je za STA pojasnila generalna sekretarka Breda Krašna.

Nekaj društvom, ki bodo poskrbela za posamezne družine, so dali tudi vrednostne bone. V letošnjem letu bo ZPMS tako preko svojih 50 društev in zvez pomagala najmanj 4.340 otrokom.

Rdeči križ Slovenije (RKS) bo tudi letos del sredstev, zbranih v tednu Rdečega križa, namenil za nakup šolskih potrebščin za otroke iz socialno ogroženih družin. Del sredstev zagotavljajo tudi območna združenja RKS, ki ob zaključku šolskega leta oz. čez poletne počitnice namenjajo pomoč v obliki šolskih potrebščin. V letošnjem letu bodo pomagali več kot 6.500 otrokom, so za STA sporočili iz RKS.

Slovenska karitas zbira materialno in finančno pomoč z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki se je letos začela konec junija. Do sedaj so v akciji, ki se nadaljuje do konca septembra, zbrali 187.000 evrov. V majski akciji Pokloni zvezek pa so v 283 osnovnih šolah in 129 vrtcih ter poslovalnicah Office & More za socialno ogrožene otroke skupaj zbrali več kot kot 55.000 zvezkov. "Ocenjujemo, da bo tudi letos pomoč prejelo 13.000 socialno ogroženih osnovnošolcev, glede na oddane prošnje družin," je za STA povedal generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.