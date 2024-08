Število prvošolcev padlo že osmo leto zapored

Število prvošolcev bo manjše kot v tem šolskem letu, ko je prvi razred po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje obiskovalo 20.716 otrok. S tem se že osmo leto nadaljuje padanje števila prvošolcev. Otroci v Sloveniji sicer začnejo obiskovati osnovno šolo pri šestih letih.

Nekateri zaradi različnih razlogov šolanje začnejo pozneje kot vrstniki. Ob začetku iztekajočega se šolskega leta je bilo tako med prvošolci po navedbah statističnega urada 11,5 odstotka sedemletnikov.

Namesto podaljšanega bivanja razširjeni program

Novosti v novem šolskem letu čakajo tako učence kot dijake, pa tudi učitelje. Novela zakona o osnovni šoli uvaja postopoma prenovljeni koncept razširjenega programa, ki dopolnjuje obvezni program in v katerega se učenci vključujejo prostovoljno. V šolskem letu 2024/25 ga bo izvajalo 144 šol, ki so bile vključene v poskus uvajanja. Ostale šole se bodo vključevale na podlagi sklepa ministra do vključno šolskega leta 2028/29, ko se bo prenovljeni koncept razširjenega programa izvajal na vseh šolah.

S 1. septembrom se bo začel uporabljati tudi novi pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, ki umešča delovno mesto učitelja za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku in učitelja za delo z gluhoslepimi. Normativ za oblikovanje oddelka v osnovni šoli je 28 učencev, kjer so najmanj trije romski učenci, pa je 21 učencev.

Pravilnik ureja začetni pouk slovenščine za učence priseljence iz drugih držav, uvaja tudi normativ za izvajanje šole v naravi v času nočnega počitka, in sicer enega strokovnega delavca na 60 učencev. Za izvedbo šole v naravi mora šola zagotoviti enega strokovnega delavca na 15 učencev.

V novem šolskem letu se tudi za tretji razred osnovne šole uvaja obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki je bilo doslej obvezno v šestem in devetem razredu. Dosežek NPZ v devetem razredu se bo lahko po novem uporabil kot eno od meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednješolskega izobraževanja.

Po noveli zakona o osnovni šoli bo prvi tuji jezik obvezen predmet že v prvem razredu, kjer je bil doslej neobvezen.

Več sprememb tudi v srednjih šolah

Z novim šolskim letom se tudi v srednjem šolstvu obeta več novosti. Z novelo zakona o maturi se spreminjajo določbe glede opravljanja mature v dveh delih. Tako se denimo izboljšujejo pravice do opravljanja mature v dveh delih in dveh zaporednih rokih za športnike.

Zakon o gimnazijah pa med drugim uvaja tečaj slovenščine za dijake, katerih materni jezik ni slovenščina ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji oz. so se vanj prvič vključili v deveti razred osnovne šole.

Po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju pa bodo dijaki med praktičnim usposabljanjem upravičeni do prehrane. Sicer bodo lahko srednješolci po novem v skladu z novelo zakona o štipendiranju sočasno prejemali državno in Zoisovo štipendijo.

Starši prvošolcev z dodatnim plačanim dopustom

Zakon o delovnih razmerjih zaposlenim staršem zagotavlja pravico do plačane odsotnosti z dela za spremstvo učenke oziroma učenca prvega razreda na prvi šolski dan. Delodajalec je delavcu dolžan omogočiti odsotnost z dela, delavec pa mora predložiti ustrezno dokazilo (na primer potrdilo o vpisu/potrdilo o šolanju), da bo njegov otrok v prihajajočem šolskem letu obiskoval prvi razred.

Pravica do odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca na prvi šolski dan velja za vse delavce, ne glede na vrsto dejavnosti ali sektorja, v katerem delajo.

V novem šolskem letu učence in dijake prvi pouka prosti dnevi čakajo konec oktobra in v začetku novembra, ko so na šolskem koledarju predvidene jesenske počitnice. Med božičnimi in novoletnimi prazniki bodo prosti od 25. decembra do 5. januarja, pri čemer jim petka, 3. januarja, ne bo treba nadomeščati.

Zimske počitnice za učence in dijake z vzhoda države bodo od 17. do 21. februarja, za tiste z zahoda države pa teden dni pozneje. Znova bodo prosti v tednu pred 1. majem.