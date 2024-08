Zažrejo se v kožo lasišča svoje žrtve, se z njeno krvjo prehranjujejo in to počnejo tudi večkrat na dan.

Uši se najpogosteje pojavijo v vrtcih in šolah, saj te predstavljajo predvsem zanesljiv vir hrane in neopazno hranjenje.

Preprečite ušem, da vašim malčkom odžrejo prve šolske dni – in zdravje!

Za marsikaterega starša in predvsem nadobudnega šolarčka so prvi jesenski dnevi še posebej vznemirljivi, saj prinašajo prav posebno obdobje: začetek novega šolskega leta. Vrnitev v šolske klopi in vrtce za naše najmlajše pomeni predvsem ponovno srečanje z najboljšimi prijatelji, obilico priložnosti za igro, veselje in smeh. Vendar pa se za vsem veseljem in igro skrivajo tudi nevidne nevarnosti, ki lahko vzdušje in veselje kaj hitro pokvarijo. Uši! Tako se otroški smeh kaj hitro spremeni v kričeči jok, neznosno srbečico in paniko v hiši, za piko na i pa se zdaj namesto z nasmehom ogrejemo kar ob kupu hišnih opravil, nujnih za odpravo krvosesov.

Se tudi vi kar prestrašite ob misli, da bi vaš otrok domov prinesel uši in jih morda prenesel tudi na vas? Bi se počutili bolje, če bi vedeli, da lahko prenos preprečite – še pred vstopom v šolo ali vrtec?

Nenehna srbečica lahko negativno vpliva na čustveno stanje otroka in ga močno vznemiri. Foto: Mind trade d.o.o.

Zakaj so uši sploh nevarne?

1. Predstavljajo tveganje za razvoj resnejših sekundarnih okužb

Uši kljub svoji velikosti niso tako nedolžne, kot se zdi. Ste vedeli, da lahko praskanje izzove tudi številne zdravju nevarne okužbe?

Srbenje, ki ga povzroča okužba z ušmi, je lahko intenzivno, pogostejše in vodi do praskanja, ki ga otroci nadzorujejo še slabše kot odrasli, zato lahko to privede tudi do številnih poškodb kože na lasišču. Nastanejo lahko rane, odrgnine ali celo globlje praske, poškodovana koža pa je ranljivejša in bolj dovzetna tudi za vdor številnih bakterij, ki lahko ogrozijo otrokovo zdravje.

Bakterija Staphylococcus aureus

Najpogostejša bakterija, ki lahko povzroči sekundarne okužbe pri otrocih z ušmi, je Staphylococcus aureus – bakterija, ki lahko prodre skozi poškodovano kožo in povzroči resnejšo okužbo. Ta se lahko izrazi kot rdečica, oteklina, bolečina, gnojni izcedek ali celo absces – skupek gnoja, ki v koži nastane kot posledica okužbe.

Nalezljivi impetigo

Podobno grožnjo za zdravje predstavlja tudi impetigo – okužba, ki jo prav tako lahko povzroči vdor bakterij Staphylococcus aureus in Streptococcus pyogenes v poškodovano kožo, izrazi pa se kot rdeče rane, ki se hitro razpočijo in pokrijejo z rumenkastimi krastami. Okužba zahteva takojšnjo zdravniško obravnavo in zdravljenje, velja za nalezljivo, prenaša pa se prek stika z okuženo osebo ali prek okuženih predmetov.

Pri otrocih, zlasti mlajših, je živčni sistem še v razvoju, kar pomeni, da imajo manjšo sposobnost nadzora nad svojimi impulzi in reakcijami, kot je praskanje, zato se lahko praskajo tudi pogosteje in intenzivneje. Foto: Mind trade d.o.o.

2. S seboj prinesejo tudi hišna opravila, ki lahko začetek šolskega leta hitro spremenijo v pravo grozljivko

Za učinkovito odpravo uši je pranje vseh oblačil, posteljnine in tudi igrač nujno. Foto: Mind trade d.o.o.

Tri najnujnejša hišna opravila za (skoraj) učinkovito odpravo:

1. Srhljivo dejanje: odstranjevanje gnid in razuševanje

Nujno je, da z las in lasišča odstranimo vse uši in gnide. Te so na lasna stebla čvrsto pritrjene z lepljivo snovjo, ki jo izločajo uši. Zaradi številčnosti uši ter posebne obravnave vsakega lasu in gnide posebej je proces izredno neprijeten, dolgotrajen in mučen – tako za starše kot za otroka.

2. Težka hišna opravila, da se okužba ne bi ponovila

Naglavne uši in njihova jajčeca se lahko hitro prenesejo na posteljnino, blazine, odeje in vzglavnike, zato je nujno, da jih operemo, saj v nasprotnem primeru tvegamo, da se uši z okuženih predmetov vrnejo na lasišče in povzročijo ponovno okužbo po že uspešnem zdravljenju lasišča. Ob tem je pomembno, da pomislimo tudi na prostor, v katerem se je otrok gibal, očistimo površine in v nekaterih primerih tudi avto.

3. Ne samo hlače, v stroj gredo VSE igrače!

Uši odlagajo jajčeca (gnide) na lase, vendar se lahko nekaj gnid ali celo odraslih uši prenese tudi na osebne predmete oz. predmete, ki so bili v tesnem stiku z otrokom. Žal mednje sodijo tudi tudi vse najbolj priljubljene igrače, zato je nujno, da jih ustrezno očistimo in operemo, lahko pa jih tudi zamrznemo, saj lahko nizke temperature aktivnost uši in gnid upočasnijo.

Ne skrbite, rešitev je naravna!

Čas je, da rečete KONEC! Poslovite se od tveganj, znebite se strahu in pred ušmi zaprite vrata svojega doma!

Tudi september je lahko lep kot Cvetje v jeseni

Če ste v skrbeh za otrokovo zdravje in vas oblije pot ob misli na večdnevna hišna opravila, potem je preventivno ravnanje oz. predčasna zaščita edini način za preprečevanje najhujšega, črnega scenarija pojava uši.

Z izvajanjem ustreznih preventivnih ukrepov lahko znatno zmanjšate tveganje za pojav ter malčke spet nasmejano pospremite v vrtce in igralnice, brez strahu pred neprijetnimi zapleti.

Vabimo vas, da si za boljše razumevanje in lažje spopadanje z izzivi, ki jih prinašajo uši, preberete spodnji zapis ter si tako okrepite znanje, s katerim boste sebe in svojo družinico še dodatno zaščitili pred neželenimi krvosesi.

Kako hitro prepoznati uši?

Uši so velike le kot sezamovo seme (od dva do tri milimetre), so sivkasto bele barve in zaradi svoje majhnosti očem tudi zelo slabo vidne, nekatere gnide (njihova jajčeca) pa se lahko zlijejo tudi z barvo las, zaradi česar jih je še težje opaziti ali mogoče zamenjati tudi za prhljaj, zato je pomembno, da ostanemo (sploh v začetku šolskega leta) pozorni na njihov morebiten pojav.

To lahko storimo z rednim: pregledovanjem lasišč,

razčesavanjem,

preventivno zaščito.

Pranje igrač z milom in vodo, čiščenje s sterilnim robčkom ali celo zamrzovanje igrač za nekaj ur lahko ubijejo uši. Foto: Mind trade d.o.o.

Uši: ne tvegajte zdravja svojih otrok, ravnajte preventivno!

Uši lahko za najmlajše predstavljajo hudo fizično nelagodje, čustveno obremenitev in tudi resnejše zdravstveno tveganje okužb ran, zato je nujno, da smo na morebiten pojav uši ustrezno pripravljeni, ukrepamo takoj in se pred okužbo tudi ustrezno zaščitimo.

S preventivnim ravnanjem lahko pojav uspešno preprečimo, zavarujemo dragoceno zdravje svojih otrok ter ostanemo brezskrbni tudi v obdobjih, ki predstavljajo povečano tveganje za prenos.

Naročnik oglasnega sporočila je MIND TRADE, D. O. O.