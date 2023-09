Ljubljana: sumljivi ljudje pred šolami otrokom ponujajo sladkarije in jih vabijo v kombije

Neznani moški je mlajši učenki OŠ Škofljica ponujal bonbon in jo vabil v kombi, kar je opazila starejša učenka in mlajšo deklico odpeljala stran. Podobno so štirje neznani moški z belim kombijem stali pred OŠ Nove Fužine in deklici ponujali čokolado. Kot je ravnateljica omenjene šole Damjana Korošec povedala za TV Slovenija, so dogodek takoj prijavili policiji in sklicali roditeljski sestanek.

Medtem iz OŠ Koseze poročajo o dogodku, ko je deklico, ki je bila na poti na popoldansko dejavnost ustavil moški in jo vprašal za pot. Kot je za omenjeno televizijo pojasnila ravnateljica Lorieta Pečoler, ga je deklica spremila, nakar se je moški usedel na klopco, saj da je utrujen, potem pa je deklici dejak, naj ga poboža. Deklica je po besedah ravnateljice zbežala po pomoč in o dogodku obvestila starše.

Na policijski postaji so za TVS potrdili, da so z dogodki seznanjeni in da primere že preiskujejo. Kljub podobnostim pri opisu sumljivih ljudi, otroci opisujejo moškega srednjih let s figo na glavi, policija za zdaj dogodke med seboj obravnava ločeno.