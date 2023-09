Ljubljanski klub Cedevito Olimpijo je pred začetkom tekmovalne sezone 2023/24 okrepil branilec Jaka Klobučar, ki se po več kot desetletju vrača v Zmajevo gnezdo, kjer je že igral med letoma 2008 in 2010 ter leta 2011.

"Vesel sem, da sem se po daljšem obdobju spet vrnil v domače okolje. Igranje za Cedevito Olimpijo mi je v čast, po drugi strani pa odgovornost, ker je to ekipa, ki ima vedno najvišje cilje. Ekipa je nova, zagotovo bo potreben čas, da se uigramo, vendar verjamem, da se bomo v polnih Stožicah veselili zmag in novih lovorik," je ob vrnitvi v Zmajevo gnezdo povedal Jaka Klobučar.

36-letni nekdanji slovenski reprezentant, ki v višino meri 198 centimetrov, je v preteklosti nosil drese Krke, Slovana, Partizana, Ulma, Istanbula, Galatasaraya, Ostuni Basketa, Élan Chalona, Büyükçekmece Basketbola in Arisa, nazadnje pa je bil del madžarske ekipe Kecskemét.

Za Cedevito Olimpijo je zaigral na petih pripravljalnih tekmah in v povprečju dosegal 6,8 točke na tekmo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Osvojil že tri naslove slovenskega državnega in pokalnega prvaka

Klobučar je osvojil tudi tri naslove slovenskega državnega in tri naslove slovenskega pokalnega prvaka, leta 2014 pa je bil tudi najkoristnejši igralec finala slovenskega državnega prvenstva. S Partizanom je v sezoni 2010/11 osvojil tudi naslov srbskega državnega in pokalnega prvaka.

Letos je za ekipo Cedevite Olimpije zaigral na vseh petih pripravljalnih tekmah in v povprečju dosegal 6,8 točke na tekmo.

"Jaka Klobučar je košarkar, ki je pustil velik pečat na slovenskih in regionalnih parketih. Je veteran, ki bo imel v našem kolektivu malenkost drugačno vlogo, s svojimi izkušnjami pa bo imel velik vpliv na soigralce v naši pomlajeni zasedbi na igrišču in ob njem. Menim, da nam bo pomagal pri doseganju naših ciljev, in zelo vesel sem, da bo Jaka v tej sezoni z nami," je ob podpisu pogodbe s Klobučarjem povedal športni direktor Cedevite Olimpije Vlado Ilievski.

Nazadnje je za slovensko izbrano vrsto zaigral v kvalifikacijah za EuroBasket 2017. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Piangiani: Veseli nas, da bo z nami celotno sezono

"Jaka je izkušen igralec in dober fant, ki je z nami od začetka priprav. Priskočil nam je na pomoč v času, ko smo pogrešali kar nekaj igralcev na zunanjih položajih. Začeli smo graditi sistem in tu se je izkazal s svojimi izkušnjami, zato smo se odločili, da ga zadržimo za celotno sezono. Zavedamo se, da bo proces gradnje naše identitete dolgotrajen, zato je pomembno, da imamo v svojih vrstah izkušene igralce, ki lahko vodijo z izkušnjami, se povežejo z mladimi in vedno pomagajo na treningih in tekmah ter v garderobi. Veseli smo, da bo Jaka ostal z nami skozi celotno sezono in da nam bo pomagal pri našem prvem koraku v tem novem projektu," je ob podpisu pogodbe s Klobučarjem povedal glavni trener Zmajev Simone Pianigiani.

Klobučar je v dresu slovenske moške članske reprezentance zbral 45 uradnih nastopov, na uradnih tekmah pa je skupno dosegel 134 točk. Leta 2010 in 2014 je nastopil na svetovnih prvenstvih, v letih 2007, 2009 in 2015 pa je bil del reprezentanc, ki so sodelovale na EuroBasketih. Nazadnje je dres reprezentance nosil v kvalifikacijah za EuroBasket 2017.

Preberite še: