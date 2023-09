Dovolj ima: LeBron želi v Pariz in novači najboljše Američane

Po drugem zaporednem razočaranju na svetovnem prvenstvu ameriški košarkarji že gledajo proti olimpijskim igram 2024. Kot poroča The Athletic, se je aktivno vključil sam LeBron James in začel novačiti najboljše ameriške košarkarje, da bi reprezentanca ZDA še sedemnajstič postala olimpijska prvakinja. Olimpijske igre v ZDA pomenijo veliko več kot svetovno prvenstvo.

Ameriška košarkarska reprezentanca je na drugem svetovnem prvenstvu doživela veliko razočaranje. Pred štirimi leti je bila sedma, zdaj četrta. Že res, da Američani na svetovno prvenstvo ne dajo veliko, pa vseeno so zvezdniki, ki jih ni bilo na letošnje prvenstvo, težko gledali razplet tekmovanja v Manili. Še posebej, ker so jih na tekmi za bron premagali še Kanadčani. Kanada je za razliko od njih sestavila svojo skoraj najmočnejšo ekipo. Že pred tremi leti so se morali kanadski zvezdniki zavezati, da bodo igrali za reprezentanco. In se povsem podrediti ekipi. In tako so osvojili svoj prvi bron.

Seveda pa Američanom veliko več pomenijo olimpijske igre. Doslej je ZDA na olimpijskih igrah nastopila 19-krat in samo trikrat ni bila zlata. Olimpijski prvaki so postali tudi na zadnjih štirih igrah (Peking, London, Rio in Tokio). Da se jim naslednje leto v Parizu ne bi zgodila letošnja Manila, se bodo očitno zbrali v svoji najmočnejši postavi. Kot poroča ameriški The Athletic, je eden prvih, ki naj bi se že odločil, da bo zraven, veteran LeBron James. Do zdaj je na olimpijskih igrah nastopil samo dvakrat, nazadnje leta 2012.

Zlati Američani leta 2012 Foto: Guliverimage Omenjeni spletni medij še piše, da se je prav LeBron aktivno ključil v novačenje najboljših ameriških košarkarjev. In tako so se pripravljeni reprezentanci ZDA za 2024 zavezati še Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum in Draymond Green. Zanimanje za nastop pa so pokazali še Devin Booker, Damian Lillard, De’Aaron Fox in Kyrie Irving. To pa bi bila vsaj poimensko zastrašujoča reprezentanca! Je pa prav letošnje svetovno prvenstvo pokazalo, da na takšnih tekmovanjih (ko šteje vsaka tekma, ko se igra na izpadanje) šteje ekipa in ne posameznik.

Nastop v Parizu so si na letošnjem svetovnem prvenstvu poleg ZDA zagotovile še Avstralija, Kanada, Nemčija, Japonska, Srbija in Južni Sudan. Nastopila bo še gostiteljica Francija. Preostale štiri ekipe pa bodo znane po olimpijskih kvalifikacijskih turnirjih, ki bodo naslednje leto. Na enem od teh si bo mesto poskušala priigrati tudi Slovenija, tako kot ji je to uspelo za igre v Tokiu.